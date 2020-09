Loáisiga y su nueva arma

MLB

Todos quedamos asombrados al ver la recta de Jonathan Loáisiga que constantemente coquetea con las 97-98 MPH. Fue su carta de presentación en 2018, pero es en el sinker, lanzamiento que ha venido perfeccionando, en el que el nica confía para sacar de outs a los bateadores.

El pitcher pinolero de los Yankees vive su tercera temporada en la gran carpa. En aquel 2018 en su debut, el diestro usó en casi el 60% de sus envios la recta de velocidad y apenas en un 30 % su curva y en un tímido 10% su cambio de velocidad; No obstante como todo pitcher que aspira a ser un buen abridor, añadió antes de la campaña 2019 un sinker que ha utilizado mucho más durante este 2020.

El nica ha alardeado de su sinker (lanzamiento que tiene a inducir a roletazos) luego de su relevo vs Boston el viernes en un 24.6% de sus lanzamientos, luego que en 2019 solo lo hiciera en un 8.6 % y ahora se ha convertido en su segundo lanzamiento de más confianza luego de su ya acostumbrada recta que no baja de las 95mph.

Este recurso que le ha dado éxitos a muchos lanzadores en MLB como los relevistas Jordan Hicks y Zach Britton, lo reluce principalmente ante bateadores derechos ya que ha lanzado más sinker contra diestros que rectas en esta temporada recortada.

Loáisiga ha comenzado a utilizar su cambio o curva más que todo en situaciones de ponche, pues precisamente con el cambio de velocidad aún no permite hit y el 43% de las veces incluso sus rivales abanican la brisa.

Muy similar el caso de la curva que este 2020 solo la ocupa en un 17.5% tras usarla como su segundo mejor pitcheo en 2019 y ha ponchado a siete enemigos con este lanzamientos, más que con cualquier otro envío y los bateadores abanican la brisa en 45% de los chances durante esta temporada con los Yankees.

Regresando a esa nueva arma, el sinker,a Loáisiga le batean para .318 cuando esta bola esta en juego, pero aún así es el segundo pitcheo en que más confia Loásiga y es que en 2019 a este pitcheo solo le batearon .214, solo tres hits entre ellos dos dobletes nada más.

En algunos relevos como el 17 de septiembre vs Toronto realizó más envíos de sinker (17) que rectas (16), pero en otros como el 02 del mismo mes vs Tampa solo tiró cuatro sinker en 22 envíos esto debido a que los Rays presentaron muchos zurdos en su line-up, perfil al cual no le tiende a tirar mucho el pitcheo en cuestión.

Como resultado, a Loásiga en este 2020 le batean por el suelo el 50% de las bolas en juego, es decir la mitad de sus outs son rodados, muy superior al 40% de 2019, le conectan muchas menos lineas sólidas y ahora casi el 10% de los swings que le hacen son débiles en comparación al 4% de 2019.

En síntesis, el pitcher nica tiene como recurso de respaldo al sinker, que aunque ha sido ligeramente bateado, ha hecho que el pinolero utilice en ocasiones especiales sus otros envíos como curva y cambio, así mismo gracias al sinker, le hacen menos contactos sólidos y naturalmente tiene una manera diferente para hacer pensar a su enemigo en el cajón de bateo.