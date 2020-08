Roberto Moreno: "Hice lo correcto, no sé por qué me suspendieron"

8D

La controversia del bate ilegal del juego dos de la final del Pomares entre Bóer y Dantos no solo afectó a la tribu con multas económicas y suspensiones pequeñas, sino también al umpire principal de ese juego Roberto Moreno que no dirigirá más en esta final.

Moreno, originario de Chinandega, alega que recibió la notificación de que quedaba fuera el resto de la final sin mayor explicación tras lo ocurrido en el 8vo inning del juego #2 de la final donde se presentó un bate que no estaba en la lista de maderos autorizados para el Pomares 2020.

"Hasta yo quedé sin palabras por lo que pasó, simplemente me notificaron que ya no iba a seguir en la final con lo mismo que dice el comunicado oficial" dijo Moreno.

El arbitro en cuestión notificó a la comisión de béisbol, junto con la protesta oficial de Dantos así como con el depósito requerido, que el Bóer uso un bate que no estaba en la lista para el campeonato en un turno de Edgard Montiel. Se procedió a confiscar el bate y multar al inicialista del Bóer por haber tirado el madero deliberadamente durante el reclamo de ambos equipos.

"Soy nuevo en esto pero creo que hice bien los procedimientos de la protesta y del manejo de la situación" expuso Moreno.

La comisión de béisbol en un comunicado en las primeras horas del sábado, detalló lo ocurrido donde también aplica sanción de 500 dólares al Bóer por regla de organismos internacionales, se suspendió por un juego a Montiel y al mánager Ronald Tiffer y al final dice que también el arbitro principal estaba fuera

El comunicado dice “El Árbitro Principal se le sanciona retirándolo del Serie Final” agrega el escrito Considerando que la ratificación de la Protesta por el Equipo Dantos fue mal canalizada, se rechaza la misma y se devuelve el depósito, De acuerdo al Arto. 24, numeral¨ y dice también la decisión del Comité Técnico es inapelable

¨Pueden decir lo que ellos piensen, al final la comisión siempre tendrá la razón, son los que mandan¨ agrega Moreno ¨hice lo que tenía que hacer, a mi no me no me comunicaron en que fallé¨.

Por otro lado, uno de los compañeros de profesión del umpire chinandegano piensa que presentaron irregularidades en el manejo de la situación y por ello la comisión de béisbol, procedió a retirarlo de la final.

"Hubo mal manejo del problema. No te podés tardar casi media hora en aclarar una situación que ya está establecida en el reglamento por un bate ilegal. Había simplemente que confiscar el bate, pedir que firmaran los dos managers la protesta y listo. Además, debió expulsar a Edgard Montiel y a Ronald Tiffer en ese momento" explica la fuente consultada que pidió anonimato.

En trabajos anteriores 8 Deportivo reportó la división que existe en el gremio arbitral y a como lo han manifestado gente relacionadas a los equipos; la situación empeora con el deficiente manejo que existe en la comisión particularmente en este tema, vital para el crecimiento del Pomares y del béisbol en general.

Moreno cerró la conversación diciendo "Estoy empezando en esto, mejor me abstengo de seguir hablando porque me pueden perjudicar más de lo que estoy, pídanle una explicación a la comisión" finalizó el árbitro del quién no se conocía mucho hasta el incidente registrado en esta final.