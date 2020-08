Dantos reaccionan y empata la serie final

Emigdio Areas

En un abrir y cerrar de ojos, la temible ofensiva de los Dantos salió de su letargo y en un momento oportuno para venir de atrás y vencer 8 - 4 al Bóer e igualar a dos juegos por bando la final del Pomares 2020.



Luis Castellón abrió por el Bóer aplicó la misma dosis del juego #1 ya que tras cuatro innings el zurdo jinotegano tenía en dos hits y sin carreras a la maquinaria roja, sometida a solo 14 hits en los previos tres partidos de la serie. El norteño salió y eso cambió el rumbo del juego.



Ronald Tiffer saboreaba la tercera victoria. Su Bóer desconoció al estelar Jorge Bucardo al anotarle dos carreras con cuatro hits en el primero y en el tercero con otra rayería de tres hits entró la tercera del Bóer que presagiaba otra noche larga para Stanley Loáisiga.



Decisiones importantes del novel mánager de los Dantos en el quinto inning iniciaron la remontada que tiene empatada en estos momentos la serie final.



Un error y dos bases por bolas hicieron que Luis Castellón, tras 4.2 innings de labor, abandonara el box estando a solo un out de aspirar al triunfo pero el manager de los mimados decidió confiarle el resto del juego a su, hasta ese momento eficaz bullpen.



Stanley respondió la llegada del relevista Norman St Clair con Henry Burton de emergente por Ronald Garth y este ligó sencillo empujador de dos, acto seguido sencillo de Luis Sequeira llenó los costales y Juan Blandón dio la vuelta al score con sencillo para el 4 x 3.



En el sexto Gerald Rojas ahora era al que le tocaba recibir castigo producto de violentos batazos remolcadores de Benjamín Alegría y Leonardo Ortiz, este último entró por el líder de bateo Sandy Bermúdez en el 5to inning y negoció tambien ahi un importante boleto que significaba la explosión de Castellón.



Ya con el score 6 x 3, Bucardo permitió una más a los mimados que mal lograron 11 hits ante un endeble "Buki" que no obstante sacó los outs importantes y se agenció la victoria.



El puntillazo llegó en el 8vo ante Jimmy Bermúdez gracias a un hit empujador de dos de Leonardo Ortiz para el definitivo 8x4.



Shendell Benard sacó los últimos seis outs y ahora con la serie empatada, crece la expectativa para el juego #5 este miércoles.