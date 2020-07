Dantos prevalecen en vibrante juego siete

Internet

Un jugador que estaba en la banca al inicio de juego, sin jonrones en la temporada y que desde pequeño conocía a Stanley Loáisiga finiquitó un vibrante desafío siete de la semifinal entre Dantos y Estelí que manda a la maquinaria roja a la final del GPO 2020 con triunfo de 9 x 8.



Estelí y Dantos protagonizaron un autentico partido de vida o muerte que culminó con un triunfo 9 x 8 de la maquinaria roja gracias a HR solitario de Mike Loáisiga con dos outs en el empate y "la sangre" lleva a Stanley Loáisiga y a su equipo a la final del Pomares 2020.



Polémica, revisiones y decisiones claves de ambos managers fueron los ingredientes que mantuvieron la emoción de este juego siete en el Rufo Marín de Estelí, pero el triunfo a Stanley Loáisiga y su equipo se lo dio al final su propio hijo quien entró como emergente hasta el sexto episodio.



El último tercio de partido fue no apto para cardíacos, pero la primera parte destacó por un duelo de lanzadores entre Elias Gutiérrez y Jorge Bucardo.



Estelí se fue arriba 1-0 en la baja del segundo, pero en la alta del 4to ripostó la maquinaria roja ante el zurdo gracias a doblete empujador de dos de Luis Sequeira.



Bucardo estuvo en modo selección nacional por 5 innings al solo esquivar tres hits pero en la baja del sexto se le abrió el piso:



Jilton Calderón empató el juego a 3 con doblete, luego el diestro embasó a dos norteños más para llenar las bases y entonces el zurdo Oscar Rayo complicó más las cosas cuando fue saludado por hit empujador de dos de Weslyng Valenzuela y luego doblete de Darwin Sevilla que ponian la pizarra 7 x 3.



La ofensiva de los Dantos no bajó la guardia en el 7mo ante el relevista Sheyder García, que dio dos BB y fue hundido más por un error de Omar Obregón en batazo del primer rival que enfrentó.



Con bases llenas sin outs, Esteban Pérez apareció en escena para recibir sencillo remolcador de dos de Ofilio Castro, doblete empujador de una del emergente Mike Loáisiga y doblete de dos carreras de Sandy Bermúdez para la voltereta 8 x 7



Las emociones iban a seguir pero en el cierre de ese inning. Ronald Medrano llenó las bases por dos boletos y un hit, entonces Ariel Downs enfrento a Weslyn Valenzuela quien rodó a segunda pero Loáisiga tiró mal al SS y se empataba el juego a ocho.



La polémica no faltó cuando Darwin Sevilla elevó al right y luego se dio el pisa y corre doble, donde los norteños se debian ir arriba, pero tras la revisión se confirmo que el corredor salió antes y a pesar de habee sacado el tercer out con el segundo pisa y corre del que iba de segunda a tercera, las reglas del beisbol le permitieron a los Dantos sacar cuatro outs (aplicada correctamente la regla) y sin carreras.



En el cierre del 8vo siempre con el empate Claudio Hernández sacó el 0 en un inning con hombres en las esquinas y un out. En el noveno llegó Mike Loáisiga al primer pitcheo de Freddy Zeledon hizo swing y la desapareció por la barda del jardín izquierdo del Rufo Marín.



Con un doble play Claudio Hernández acabó la agonía de una maquinaria roja que estuvo abajo en la serie y que vio su temporada morir varias veces antes del out 27 en este juego decisivo.



Por 3ra vez en los últimos cinco años la final será entre Bóer y Dantos arrancando a las 4 pm este domingo.