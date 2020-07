Juan Cabrera: "Aclaro, no le tenía miedo a los aviones"

Archivo

El ex jugador de Rivas y gloria en el béisbol nacional, Juan Cabrera aclaró porque no tuvo tantas participaciones en la selección nicaragüense en una entrevista el lunes con Levi Luna.

En Nicaragua en la década de los 80' surgió un mito que Cabrera no iba a la selección nacional de béisbol por el miedo que le daba montarse en los aviones, dado que en dicha entrevista el jardinero aclaró que no es cierto dicho mito.

"En los años 80' el primer llamado que me hacen a la preselección nacional me presenté alegre porque tuve en mente que me tendría que fajarme con los mejores de la época. Pero cabe destacar que una cosa no me gustó y la voy a explicar. En la preselección yo luchaba para ganarme un puesto no solo con mis compañeros, sino también con el cuerpo técnico que tenían preferencias con los de occidente y la capital.

El originario de Potosí, Rivas le bastaron 17 temporadas en el béisbol nacional vistiendo solo una camiseta específicamente la del Frente Sur Rivas para dejar números en Nicaragua al batear para .300, disparar 1232 hits, tumbarse la cerca en 165 veces y robarse un total de 209 bases en su carrera.

Cabrera: "Tenía que luchar el puesto con los peloteros y cuerpo técnico"

"No recuerdo el año exactamente, pero hubo un año que tuve meritos para llegar a una selección nacional. Comencé a batear jonrones e impulsar carreras en Granada, Masaya, Chinandega, Matagalpa y en el último juego en la UCA, ese día logré batear de 3-2 y empujé carrera, hice todo lo humanamente posible para estar en la selección. Cuando dieron los jugadores no había quedado en la selección, entonces yo decidí jugar ante ellos con Rivas en su último partido y le conecté 2 jonrones en los dos partidos que se jugaron tras mi participación quisieron contentarme con viaje porque no había quedado seleccionado, yo les dije no voy a ir porque conmigo no van a jugar, aunque luego accedí a ir pero tengo resentimiento hacia ellos" expresó Cabrera.

Juan viajó con la selección a Cuba en 1982 para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras que en 1987 hizo nuevamente la selección en los Juegos Panamericanos fueron los viajes donde Cabrera representó a Nicaragua en torneos oficiales.