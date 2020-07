Medrano a revisión tras salir por lesión

Estadio Dennis Martínez

El derecho de los Dantos Ronald Medrano será revisado el lunes por el médico para asegurarse que no sufrió daño de gravedad en su pierna tras salir lesionado en el primer juego de la serie de playoff ante Nueva Segovia.

Ronald Medrano actuó en relevo (Se continuó el partido del sábado que fue suspendido en la baja del 1ro por lluvia) por espacio de 3.1 entradas ante el peligroso equipo de Nueva Segovia, pero en medio de un ponche a Christian Marín en el quinto, el derecho que se apuntó el triunfo en la victoria de los Dantos 6 x 3, sintió un dolor y tuvo que salir.

"Fue un guiñón en la parte del tendón de la corva y la pantorrilla, Esto ya me habia pasado antes pero tolerable, esta vez si en realidad no podía continuar" dijo a la página oficial de los Dantos Medrano quien fue líder en victorias y ponches de la etapa regular del GPO.

No obstante, tras salir Medrano, Junior Téllez se encargó de dominar a los de Nueva Segovia para finalmente darle ventaja de 1-0 a los Dantos.

Lo más importante es que Medrano es optimista que no es nada de gravedad.

" En el momento el doctor del equipo me dijo que no hay rotura y no pone en riesgo mi continuidad en la serie. El lunes no viajaré a Ocotal para revisarme con mi médico" dijo el diestro.

La única carrera en contra para Medrano fue un jonrón de Luis Allen y este lunes en Ocotal a las 2:00 PM se disputará el segundo de la serie ya con la maquinaria roja en ventaja.

Chinandega tomó ventaja el sábado 1-0 en su serie vs Costa Caribe al ganar 3 x 2 en 11 innings.