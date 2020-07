Cayetano: "La base de un pelotero es la fortaleza en sus piernas"

Historia del Béisbol en Chinandega

El estelar jardinero de la selección de béisbol en los años 80, Fabio Cayetano García fue el invitado especial de Levi Luna para abordar distintos temas sobre sus inicios en dicho deporte, igualmente su paso en la primera división en Nicaragua.

El originario de la Princesa de Occidente que se encuentra actualmente en Guatemala se caracterizó en la primera base por su rapidez corriendo las almohadillas, fortaleza en el brazo y consistencia en sus turnos al bate. García debutó en 1977 con el equipo de campesinos en la vieja etapa de los Pomares, pero fue hasta 1980 que se estableció en la pelota nacional ganando el título de bateo al batear para .367.

"El primer título de bateo que gané me lo sudé, fue con dedicación y le gané en ese momento a Julio Mairena de los Dantos que era tremendo bateador. En el último partido estuve empatado con Mairena y la suerte me favoreció porque yo me fui en ese partido de 4-3, mientras que el solo conectó un hit en 4 turnos." fueron sus primera impresiones del jardinero central por el título de bateo conseguido.

Los jardineros titulares en los años 80' para el Chinandega dueron Damián Rivera, Cayetano García y Roger Peralta. "Yo siempre me dedicaba a ver los pitcheo de los demás lanzadores de los equipos, también me dedicaba a correr mucho porque mantener las piernas fuertes es la base de todo pelotero. Para rendir en el deporte que te gusta tenes que esforzarte más de la cuenta para mantenerte en lo alto." afirmó Cayetano.

En 15 años la primera división en el país tuvo average de .292 y se quedó cerca de los 1000 hits al conectar un total de 977, 63 vuelacercas, 369 carreras empujadas y estafó 162 base en su carrera con Chinandega. En sus mejores años llegó a vestir la camiseta de la selección de Nicaragua destacándose en los Juegos Panamericanos de 1983 en Caracas, Venezuela alcanzado la medalla de plata.