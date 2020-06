Cuthbert: "Verlander es el pitcher más difícil que he enfrentado"

Chicago

Tras el acuerdo de MLB y el sindicato de peloteros el martes para reanudar la campaña con 60 partidos en julio, los bigleaguers nicas se preparan para reportarse a sus campos de entrenamientos en cualquier momento.

El niño de la isla Cheslor Cuthbert entabló conversación con Levi Luna sobre ciertos aspectos entre ellos su nuevo equipo, los Medias Blancas de Chicago y su paso en el Spring Training 2020 antes que se suspendiera por la pandemia del Coronavirus.

"Gracias a Dios se dio la oportunidad de reanudarse la temporada, si no fuese sido así tenía pasado pasarla con mi familia aquí en Corn Island y ahora tengo que llegar en forma para tratar de hacer un buen trabajo que es mi meta en los Medias Blancas" expresó Cuthbert.

El costeño fue el mejor bateador de Chicago en el Spring Training al registrar promedio de .407 al conectar 11 hits en 27 turnos y conectó 3 vuelacercas impulsando un total de 6 carreras en 2020 con su nueva organización tras dejar los Reales de Kansas City.

Verlander "Pitcher más dificil"

El lanzador estadounidense y nombrado Cy Young de la Liga Americana en 2019, Justin Verlander ha sido el 'AS' de los Astros de Houston y una insignia de MLB tanto así que su efectividad en dicho año fue de 2.58. "Verlander porque todavía no le he dado hit, en los primeros 5 turnos contra él fueron 4 ponches y el otro pitcher que me costó fue Chris Sale porque es incomodo de batear pero en uno de los últimos turnos le pegué hit. confirmó Cheslor a Levi.

Cheslor vs Chapman

El misil cubano como es conocido en la gran carpa el relevista Aroldis Chapman tras su adquisición con Yankees ha tenido que enfrentar al nicaragüense en 2 ocasiones. "La primera vez que enfrenté a Chapman me ponchó y la segunda vez le di un roling a la primera base que partió el bate" afirmó entre risas el niño de la isla.