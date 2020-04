Fidencio a evitar colapso de León en juego extra

Cortesía

El estelar lanzador de la Selección de beisbol de Nicaragua Fidencio Flores será la carta que use el mánager Sandor Guido de los Leones de León, que se enfrentan a los Cafeteros de Carazo este martes a las 4:00 PM en el Estadio Dennis Martínez en un duelo de vida o muerte por el pase a la segunda ronda del GPO 2020.

Fidencio Flores (3-2, 4.24 de efectividad) cruzará disparos con el derecho Jean Umaña (1-2, 3.20 de efectividad) en este desafío extra que disputarán estos dos equipos por ser el equipo 12 clasificado a la siguiente etapa.

El derecho leonés realizó una apertura contra Carazo en temporada regular en la que tiró seis innings de dos carreras, mientras Umaña le tiró dos veces a los melenudes y permitió dos carreras limpias en 12 entradas de trabajo.

León de perder en el nacional este martes santo, sería el tercer equipo que no alcanza la segunda fase del Pomares tras ser campeón, después de Estelí en 2012 y Matagalpa en 2013, además en 2010 fue la última vez que León no avanza de ronda en los Pomares.

El Pomares tuvo tres partidos de vida o muerte en 2018, uno para la segunda ronda y dos más para la fase de playoffs o Cuartos de Final. La Costa Caribe venció por paliza al San Fernando para clasificar a la ronda de los 12 mejores, mientras el 8vo boleto a los Cuartos de Final fue definido en una triangular jugada también en Managua entre Rivas, Jinotega y Zelaya Central, donde prevalecieron las Brumas al ganarle a ambos equipos el mismo día.

¿Por qué León está en esta situación?

León y Carazo finalizaron con idéntico récord de 14-16 en la etapa regular y empatan en la 4ta posición del grupo C; no obstante, la sorpresa es ver a los campeones defensores, con cinco seleccionados nacionales en su roster y varios preseleccionados tanto en la categoría sub 23 como mayor, sufriendo por su clasificación en un sistema de competencia favorable pues 12 de 18 equipos en competencia clasifican.

A nivel colectivo León no desentonó y el mérito es mayor al estar en un complicado grupo C junto a Chinandega, Granada, Masaya, Rivas y Carazo.

León bateó colectivamente .285 y fue un equipo de media tabla en ese aspecto, pero estuvo hasta el pasado fin de semana como el 5to equipo con más carreras anotadas y en pitcheo no quedaron a deber al ser la segunda mejor efectividad de la primera vuelta solo detrás de Esteí.

A nivel individual, Arnold Rizo y Bryan Osejo batearon abajo de .200, Norlando Valle a pesar que bateó .347 solo ligó un HR después de pegar más de la decena en 2018, asi mismo Enmanuel Meza y Marvin Martínez comandaron la ofensiva con 50 empujadas entre ambos.

En el pitcheo, varios lanzadores quedaron a deber. Fidencio solo logró caminar 34 innings en esta primera etapa, Fernando Carmona no es ni la sombra del 2019 al ver a la oposición batearle .333 en 19.1 innings, Wilber Bucardo y Nelson León con efectividades altas, entre otras cosas que afectaron en el pitcheo a León que aún así lanzó para 3.39 en la primera mitad.

Carazo, apuesta a su pitcheo

Por otro lado, los Cafeteros fueron hasta el pasado fin de semana el 3er mejor pitcheo de la Liga, a pesar que en bateo fueron el equipo 12.

Shendell Benard, Bismarck Ruiz y Roberto Martínez fueron los brazos mas confiables en un equipo al que la oposición solo le bateó .253, muy bueno tomando en cuenta que el Pomares es de mucho bateo, además que es de los equipos que menos bases por bolas daban a sus rivales.