Siuna y Laguna de Perlas van por título de la serie Costa Caribe

En la fase de semifinal el día de ayer en el estadio Donald Rueda del municipio de Mulukukú, Laguna de Perlas derrotó a Puerto Cabezas con el marcador de 2x0, el pitcher ganador fue Jaison Teodoro y el pitcher perdedor fue Josep Pinner.

Las 2 carreras de Laguna de Perlas las anotó en el séptimo episodio, cuando Ninroy Hodgson conectó cuadrangular por el jardín izquierdo con un corredor en base.

En el segundo partido Siuna derrotó a Bluefields 1x0; el pitcher ganador fue Jelsin Enríquez, el cual realizó un excelente trabajo monticular logrando blanquear a Bluefields.

Siuna fabricó la única carrera que hubo en este desafío, en la cuarta entrada cuando Ramón Vega inició con imparable y luego Erick Vilchez se sacrificó para poner a Vega en posición anotadora.

Posterior Noe Martinez falló de short stop a primera base y con 2 out Haroldo Cassell conectó imparable al jardín central y de esa manera anotó Ramón Vega la carrera que le dio el pase a la gran final al equipo de Siuna.

Cabe mencionar que Siuna en la etapa clasificatoria también ganó a Bluefields y con el mismo marcador de 1x0.

Hoy en el estadio Donald Rueda de Mulukukú a las 10:00 am. iniciará el partido para definir el tercer lugar entre Puerto Cabezas vs Bluefields y por el primer lugar Siuna vs Laguna de Perlas.

De esta manera el campeonato 69 del béisbol de la Costa Caribe se va a disputar un equipo del Caribe Norte contra un equipo del Caribe Sur.

Este campeonato se realizó por primera vez en la historia en el municipio de Mulukukú como sede y en Siuna como sub sede.

Todo esto fue posible a la unidad de las alcaldías del Poder Ciudadano que aportaron económicamente cierta cantidad de dinero para este campeonato, además el apoyo del gobierno regional autónomo del Caribe Norte y del gobierno central que continúa apoyando el deporte en todo el país.