Clasifican ocho equipos en la 69 Serie de Béisbol de la Costa Caribe

La 69 serie del Caribe llegó a la segunda fase del campeonato de béisbol, en la que clasificaron ocho equipos después de terminar la etapa regular en el municipio Mulukukú y Siuna, en el Caribe norte de Nicaragua.

En la última jornada, Mulukukú le quitó el invicto a Corn Island en muerte súbita con el marcador de 7x6; Puerto Cabezas terminó venciendo a Siuna 7x5; mientras tanto Rosita venció a Bonanza 5x3. Para estos dos equipos vecinos esta serie ha sido una de las peores ya que ambos solo lograron un victoria. El Tortuguero dominó a Kukra Hill 5x4; La Cruz de Río Grande le ganó a Karawala 7x3 y Laguna de Perlas venció a Waspan 13x2.

Detalles de la competencia

Tras perder Siuna ante Puerto Cabezas los equipos clasificados son; en el grupo B, Corn Island, Mulukukú, Kukra Hill y El Tortuguero; En el grupo A, Puerto Cabezas, Siuna, Laguna de Perlas y Bluefields.

La muerte súbita se desarrollará de la siguiente manera: En Siuna el primer juego iniciará a las 2:00 pm. Laguna de Perlas vs Tortuguero y a las 6:00 pm, Siuna vs Kukra Hill.

En Mulukukú, a las 9:15 am se enfrentan Corn Island vs Puerto Cabezas y Mulukukú vs Bluefields.

De los ocho equipos que clasificaron, el que pierda quedará eliminado de la serie de la Costa Caribe y pasarán únicamente los ganadores para la semifinal que será el sábado en Mulukukú; posterior los dos ganadores jugarán por el título en Mulukukú el día domingo.