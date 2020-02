Dodgers obtienen a Betts y Price en canje

AP

Los Dodgers consideraban que Mookie Betts era la pieza faltante para conquistar la Serie Mundial que se les ha negado. Finalmente, han pactado un canje colosal con unos Medias Rojas que se concentran en recortar costos.

Boston llegó a un acuerdo para ceder en canje a Betts, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018, quien se incorporará a Los Ángeles, dijeron el martes dos personas enteradas del convenio.

Junto con el jardinero estelar, está en el paquete de canje el lanzador zurdo David Price, en una transacción que buscaría reducir los salarios en Boston y que ahorraría a los Medias Rojas decenas de millones de dólares.

Asimismo, el trueque ayudaría a que la franquicia se coloque debajo del umbral en que se fija el llamado “impuesto al lujo” en las mayores.

Los Dodgers, ansiosos por un título del Clásico de Octubre tras caer en las ediciones de 2017 y 2018, enviarán al jardinero mexicano Alex Verdugo de vuelta a los Medias Rojas. El acuerdo involucra también a los Mellizos de Minnesota, quienes obtendrán al lanzador derecho Kenta Maeda, procedente de los Dodgers, y enviarían al prospecto venezolano Brusdar Graterol a Boston.

Además, Los Ángeles obtendría efectivo de Boston, para amortiguar el impacto que significarían los 123 millones de dólares adeudados a Betts y Price. Se desconoce el monto que recibirán los Dodgers.

Las personas que informaron sobre el canje hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, porque la operación no se ha anunciado oficialmente y depende de que se intercambie información médica de los peloteros involucrados.

Betts, quien devengará 27 millones de dólares en la presente temporada, ha rechazado ofertas de al menos 100 millones por parte de los Medias Rojas a cambio de un contrato de largo plazo. Ha manifestado su deseo de probar el mercado de la agencia libre.

Boston decidió prescindir de él poco más de 100 años después de la decisión más infame de los Medias Rojas, que vendieron a Babe Ruth a los Yanquis de Nueva York el 26 de diciembre de 1919.

De no hacerlo, los Medias Rojas corrían el riesgo de que el pelotero, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, se marchara de todos modos como agente libre tras la campaña de 2020.

Betts, uno de los peloteros más completos y populares de las Grandes Ligas, encajaría bien en una alineación de los Dodgers que incluye también a Cody Bellinger, el Jugador Más Valioso de la temporada de 2019 en la Liga Nacional. Los Ángeles ha ganado siete cetros consecutivos de la División Oeste de la Nacional, pero no celebra un título de la Serie Mundial desde 1988.

En 2018, los Dodgers cayeron ante Betts y los Medias Rojas, un año después de ser derrotados en siete juegos por los Astros de Houston.

A Price se le adeudan 96 millones de dólares a lo largo de los últimos tres años de un convenio por siete temporadas y 217 millones que firmó antes de la campaña de 2016. El ganador del trofeo Cy Young de la Liga Americana en 2012 se perdió algunos encuentros del año anterior por un problema en una muñeca. Tuvo una foja de 7-5 y una efectividad de 4.28 en 22 aperturas.