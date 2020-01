MLB no planea quitar títulos de Serie Mundial a Astros y Red Sox

Forbes

Major League Baseball no tiene planes de quitarle los títulos recientes de Serie Mundial a los Houston Astros y Boston Red Sox, según el comisionado Rob Manfred.

En su primera entrevista pública desde que anunció históricas sanciones para los Astros la semana pasada, Manfred le dijo a Fox Business Network que MLB honrará la "larga tradición en el béisbol de no tratar de cambiar lo que sucedió".

"Creo que la respuesta desde nuestra perspectiva es ser transparente sobre lo que mostró la investigación y dejar que nuestros fanáticos tomen su propia decisión sobre lo que sucedió", argumentó Manfred el miércoles.

Los comentarios de Manfred se produjeron un día después de que el Consejo de la Ciudad de Los Angeles aprobara por unanimidad una resolución que instaba a MLB a eliminar los campeonatos de los Astros de 2017 y los Red Sox de 2018 y otorgarlos a Los Angeles Dodgers.

Manfred y MLB confirmaron el 13 de enero que los Astros usaron tecnología de manera ilícita para robar los señas de sus oponentes durante la temporada regular y la postemporada de 2017. Las sanciones incluyeron suspensiones por toda la temporada para el gerente general Jeff Luhnow y el gerente A.J. Hinch, la pérdida de cuatro selecciones de draft dentro de las dos primeras rondas y una multa de $5 millones.

MLB todavía está investigando acusaciones de que los Red Sox de 2018 también usaron tecnología para robar las señas de sus rivales.

"No hemos concluido nuestra investigación con los Red Sox", indicó Manfred. "Así que es un poco difícil quitarle el trofeo a alguien que aún no se ha encontrado que haga algo mal. No sabemos cuál será el resultado".

Los Dodgers perdieron ante los Astros de 2017 y los Red Sox de 2018 en el Clásico de Otoño, pero Manfred acotó que, independientemente del robo de carteles, "no está absolutamente claro que los Dodgers hubieran sido los campeones de la Serie Mundial".

Manfred también señaló que Luhnow, Hinch, el exmánager de los Red Sox, Alex Cora, y el exmánger de los Mets, Carlos Beltrán, han "perdido sus trabajos por esto" y enfatizó que las sanciones de la semana pasada "servirán como un elemento disuasorio para este comportamiento en el futuro".