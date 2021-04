TN8 transmitirá la 'Final 8' de la BCLA en Managua

BCLA

Nicaragua albergará la 'Final 8' de la Basketball Champions League Americas donde participará el Real Estelí de Baloncesto y TN8 te presentará todos los partidos a través de su pantalla desde el Polideportivo Alexis Argüello.

La casa del Baloncesto en Nicaragua te llevó hasta sus hogares los compromisos del Real Estelí en las tres ventanas en la fase de grupos en la Basketball Champions League Americas. Ahora Managua albergará por primera vez un evento de esta magnitud en el cual podrán ver a equipos de Brasil como el Sesi Franca, Flamengo, Minas y Sao Paulo, por Argentina estarán Quimsa y San Lorenzo, mientras Caballos de Coclé representará a Panamá y Real Estelí sacará la cara por Nicaragua.

Los encuentros serán el sábado 10 de abril, domingo 11 de abril y la final se llevará a cabo el próximo martes 13 del mismo mes, aquí te dejamos el cronograma de los partidos.

Partidos del sábado 10 de abril:

Juego 1 (11:40 AM) San Lorenzo vs Sao Paulo

Juego 2 (2:10 PM) Flamengo vs Caballos de Coclé

Juego 3 (4:40 PM) Quimsa vs Minas

Juego 4 (7:10 PM) Real Estelí vs Sesi Franca

Semifinales Domingo 11 de abril:

(4:40 PM) Ganador del Juego 1 vs Ganador del Juego 2

(7:10 PM) Ganador del Juego 3 vs Ganador del Juego 4

Tercer puesto y final martes 13 de abril:

(4:40 PM) Perdedores de semifinales

(7:10 PM) Ganadores de semifinales

El Tren del Norte que logró su clasificación en su último partido ante Titanes de Barranquilla de Colombia se enfrentará por segunda ocasión ante Sesi Franca de Brasil después de perder en su primera participación en 2019 cuando fueron derrotados con marcador de 100-70 en la Ciudad de México donde Jared Ruiz aportó 13 puntos. El valor de las entradas será de 115 córdobas