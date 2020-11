LSB publica resolución sobre incidentes en cancha el Brigadista

Liga Superior de Baloncesto

La Liga Superior de Baloncesto brindó este sábado la resolución de las suspensiones y multas que se aplicarán a los equipos Indígenas de Matagalpa y UNAN de León tras el altercado ocurrido el pasado viernes en la cancha el Brigadista.

Estas fueron las suspensiones que la LSB aplicó a jugadores, entrenadores y directivos tras el duelo uno de las semifinal. Noel Mckenzie fue suspendido por cinco partidos y deberá pagar una multa de 3000 córdobas, Alvin Camacho y Manuel Medrano no verán acción por un partido y tendrán que pagar 1,500 córdobas cada uno.

El equipo de los Indígenas fue sancionado con un monto de 5000 córdobas mientras Julio Zeledón en calidad de representante del equipo de Matagalpa deberá pagar 500 córdobas.

La continuación del partido se jugará el domingo 29 de noviembre en el Polideportivo Alexis Argüello a las 5pm con un marcador de 92-87 a favor de Matagalpa y se jugarán cinco minutos de tiempo extra, posteriormente se llevará a cabo el segundo duelo de la llave de semifinales entre estos dos equipos.

De ser necesario un tercer juego se llevará a cabo en el Polideportivo y la comisión anunció que la sede de Matagalpa queda sancionada hasta que se garanticen las condiciones.

RESOLUCIÓN DE LA LSB:

“Con el partido empatados en puntos, faltando 4 segundos para finalizar el encuentro, el control del balón lo tenía el equipo UNAN, quien ejecutó un ataque rápido realizando un lanzamiento al aro a través de Harold Barberena, quien falló, en ese momento finaliza el tiempo reglamentario de juego, seguidamente, con el balón (aún en el aire) alejándose del aro, sin posibilidades de entrar, el jugador de la UNAN, Anthony Moe, toca el balón y encesta, Junior Áreas, quien se encontraba de árbitro central de frente a la mesa de anotación; sonó su silbato indicando el final del encuentro. Ante lo ajustado de la jugada, los tres árbitros para analizar la situación, solicitaron el apoyo de los operadores del reloj del juego, y de manera unánime, concluyeron que el tiempo reglamentario de juego finalizó con el lanzamiento de Harold Barberena, que la acción de Anthony Moe, sucedió después de haber finalizado el tiempo. Por lo tanto, se señaliza que la última canasta del equipo UNAN no contó”.

“Cuándo se anuló la canasta, el entrenador del equipo UNAN, Sr. Noel Mckenzie, llegó a la mesa de anotación a gritar de manera muy agresiva y violenta que, Lourdes Useda y Reymunda Salmerón (operadoras del reloj de 24" y del reloj de juego respectivamente) "eran sinvergüenzas y degeneradas" seguidamente el entrenador Mckenzie golpeó con violencia la pizarra electrónica, lanzándola contra ellas (existe un vídeo que exhibe está agresión), a continuación, el jugador #42 Alvin Camacho del equipo UNAN, acompañado de otros jugadores, llegaron a agredir verbalmente con palabras obscenas a las oficiales de mesa, también se informó que al comisionado de la Liga Sr. Edwin Rodríguez, el jugador #12 Manuel Medrano del equipo UNAN, le lanzó el balón golpeando su cabeza”.

"Mientras se desarrollaba está agresión, el jugador #1 Anthony Moe, se me acercó gritándome cosas que no le entendí, cuando esté jugador estaba como a 2 metros de mi le indiqué que "no se me acerque", a lo que este jugador hizo caso omiso, estando a aproximadamente metro y medio de mí, le dije "stay away from me" tampoco hizo caso, comencé a retroceder para mantener distancia entre él y mi persona, sin embargo Moe siguió hasta estar a unos centímetros de mí, puso ambas manos sobre mi pecho y me empujó (con lo cual me considero agredido físicamente), inmediatamente jugadores del equipo Matagalpa me protegieron para evitar más agresiones en mi contra, otros jugadores del equipo de la UNAN, agarraron al Sr. Moe y se lo llevaron”.

“A continuación, procedí a señalizar las descalificaciones y continuar el partido ejecutando las sanciones correspondientes a las descalificaciones, mientras se realizaban los tiros libres, el entrenador (descalificado) Noel Mckenzie, hizo señas a su equipo, UNAN León, que se retiraran, seguidamente abandonaron la cancha. Al final de los últimos tiros libres, el Sr. Noel Mckenzie, regresó a la cancha y se ubicó en el área de banca designada para su equipo. Ante la ausencia del equipo UNAN, procedí a aplicar la sección "D" de Las Reglas Oficiales de Baloncesto 2020, finalizando el encuentro por incomparecencia”.