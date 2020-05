Bóer y Estelí a mantener la cima

Cortesía

Los Indios del Bóer tienen una revancha contra Jinotega este fin de semana, mientras Estelí quiere seguir su buen paso ahora ante las Fieras del San Fernando.

Este fin de semana se juega la tercera fecha de acción de la 2da etapa del campeonato German Pomares Ordóñez donde habrá más series parejas para el deleite de los aficionados en todo el país.

El Bóer, que marcha en primer lugar con récord de 5-1, inicia serie en Managua este viernes vs Jinotega, equipo que no solo les ganó la serie individual en primera etapa 4-2, si no que también les amarró su fuerte bateo y los barrió en una de las dos series, por lo que los mimados salen con todo para atacar al fuerte pitcheo de Jinotega que ha tenido una de cal y una de arena en este inicio de la segunda etapa.

Un poco al sur, San Fernando recibe a Estelí con Fidencio Flores que intentará frentar a un conjunto norteño que ha ganado cinco y perdido uno tras dos fines de semana, incluyendo cuatro triunfos en la carretera. Por su parte, San Fernando tropezó en dos de tres juegos vs Chontales en su última serie y Estelí aspira a sostener el gran nivel mostrado en la 1ra etapa.

Hablando de los Toros, ellos quieren seguir su buen momento de cuatro triunfos al hilo cuando visiten Matagalpa y se enfrenten a los Indigenas que perdieron sus dos primeras series y su pitcheo sigue siendo un dolor de cabeza.

Así mismo, la maquinaria roja de los Dantos deberán aprovechar el mal momento de Carazo para ya buscar las primeras posiciones tras iniciar 3-3. Los Cafeteros pierden sus seis partidos en esta segunda etapa, mientras la maquinaria roja está un poco fría con la pólvora en esta segunda vuelta pero esperan carburar ya en esta serie que iniciará en Jinotepe.

Por su parte, Nueva Segovia viajará de frontera a frontera para medirse al Frente Sur Rivas, equipo que viene de caer ante los Dantos, mientras los segovianos volvieron a perder 2 de 3, siendo sometidos por el gran pitcheo de Chinandega y su bateo comienza a secarse en esta segunda fase.

Finalmente, Vicente Padilla y su equipo quiere seguir dando de qué hablar cuando viajen a Rosita para enfrentarse a la Costa Caribe, que sin duda está obligada a aprovechar su localía antes de regresar al pacífico y los Tigres quieren volver a como de lugar a la etapa de los ocho mejores.

Al entrar a esta jornada, JC Urbina y Sandy Bermúdez mantienen su lucha por el liderato de promedio, pero Urbina quiere extender su liderato de jonrones y mantenerse pegadito al chontaleño en la lucha de las remolcadas.

Por otro lado, Ronald Medrano buscará mantenerse líder en victorias contra Carazo y escoltar a Luis Castellón que sigue arriba en los ponches. Hasta el momento el líder en efectividad es el relevista Joseph Martínez.