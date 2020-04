Norchad Omier, de los montículos de Bluefields a las duelas de la NCAA

Norchad Omeir / Instagram

El blufileño Norchad Omier conversó con Levi Luna tras haber firmado su beca completa con la universidad de Arkansas State donde estará presente en División 1 de la NCAA.

El nica habló de sus inicios en el deporte y como su vida dio un giro de 360 grados para trascender del béisbol a las duelas del baloncesto.

"Me gustaba el béisbol yo toda la vida he jugado béisbol pero ahora me atrapó el baloncesto, jugaba como pitcher" expresó el pinolero.

El pívot universitario habló sobre la forma en la que se cuida en relación a los alimentos "La dieta es estricta, como vivimos en grupo nos hacen un menú, las tres comidas y ha sido un cambio totalmente fuerte porque el tipo de comida de allá (Nicaragua) y el de acá es muy diferente, aunque me ha beneficiado mucho".

Norchad también dijo de que una de las cosas más dificil al llegar a Miami fue alejarse de su familia, aunque su relación con sus compañeros fue mejorando gracias a esto.

Omier también comento sobre su trabajo en la Miami Prep "Pilin dice que su somos buenos en una cosa hay que aprender otros aspectos del juego, dominar eso al máximo y usarlo a nuestro favor".

"Bartel López y Vandell Thomas son dos grandes, también le tome mucha admiración a Troy (Watson) por todo lo que me enseñó" dijo Norchad cuando se le preguntó por jugadores nicaragüenses que el miraba con respeto y admiración.

El joven de 1.98 metros, Norchad Omier, expresó que siempre tuvo en mente buscar una carrera como respaldo por si una lesión lo llega a sacar del deporte algún día.

Omier sin duda alguna está abiendo puertas para los prospectos nicas en el baloncesto y demostrando que un muchacho de bluefields tiene la calidad para brillar en el basket norteamericano.