Lebron James manda emotivo mensaje a Kobe

El astro Lebron James posteó un emotivo mensaje en sus redes sociales un día después de la tragedia donde Kobe Bryant y ocho personas más fallecieron en un accidente aéreo.

Lebron James redactó un largo y profundo mensaje a su gran amigo Kobe Bryant a quien precisamente el sábado, horas antes del nefasto suceso, habia alcanzado en la tercera posición de máximos anotadores de la NBA, superando los 33, 643pts de la Black Mamba.

El ahora jugador de los Lakers, rival de Kobe en la duela por 14 años, fue grabado en Los Ángeles llorando desconsolado al conocer la noticia.

Lebron James dedicó este mensaje en Instagram a Kobe Bryant: "No estoy listo pero aqui voy. Estoy sentado para tratar de escribir algo para este post, pero cada que lo hago termino llorando una y otra vez por ti, la sobrina Gigi y la amistad que teniamos. Literalmente recién escuché tu voz el domingo en la mañana antes de regresar a L.A. desde Philadelphia. No pensé en ningún momento que esa sería la última conversación que tendríamos. WTF ! Se me ha roto el corazón y estoy devastado mi hermano. Te amo mi gran amigo, mi corazón está con Vanessa y los chicos. Te prometo que continuaré con tu legado, eres epecial para todos nosotros especialmente para #LakersNation y es mi deber ahora mantener este legado. Por favor dame la fuerza desde el xielo y siempre mira por mi. Hay mucho más que quisiera escribir pero no puedo ahorita, no puedo asimilar esto. Hasta que nos miremos de nuevo mi hermano.