Mujer es encontrada quemada en cafetal de Alajuela, Costa Rica

Hecho se descubrió este miércoles por la noche

Los vecinos de Desamparados de Alajuela se sorprendieron este miércoles en la tarde noche cuando hallaron el cadáver de una mujer parcialmente quemado en un cafetal.

El cuerpo estaba desnudo y solo lo tapaba un bolso de mezclilla que le tiraron encima.

El macabro hallazgo se dio de las oficinas de la empresa Ecotaxa. 500 metros hacia el norte de la organización benéfica Al Niño con cariño.

La mujer habría sido vista en este sector por la tarde del miércoles. Foto: Francisco Barrantes.

Según versiones de vecinos, durante la tarde vieron entrar a una mujer con dos hombres al cafetal.

“Nosotros, como vecinos, estamos muy preocupados. Ese terreno siempre se ha mantenido con mucha gente que llega en la noche y en la madrugada, carros que se parquean, motos, gente que entra y no sabemos a qué.

“Tenemos muchos niños en la comunidad y nos preocupa, es bastante inseguro porque nadie lo cuida, no hay seguridad. No se sabe quién es el dueño, luego de varias quejas de vecinos se le puso un portón”, explicó una vecina que no quiso identificarse.

El hallazgo se produjo en la comunidad de Los Adobes, en el cantón central de Alajuela.

La gente del barrio hace un llamado a la persona dueña de ese terreno para que ponga vigilancia.

“Ha sido un lugar en el que por muchos años nunca se ha dado una situación como esta, yo tengo 16 años de vivir acá, estamos muy asustados; entran niños y jóvenes por la noche y saber que hay una víctima de un homicidio es muy preocupante”, agregó la vecina.