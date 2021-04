Presidente argentino recibe muestras de apoyo tras dar positivo a COVID-19 / Infobae

El presidente de Argentina, Alberto Fernández recibió este sábado varios mensajes de aliento con deseos de recuperación de varios líderes de América Latina, tras ser diagnosticado positivo al test rápido de antígeno del coronavirus el viernes por la noche.

“Presidente Fernández @alferdez: le deseo una pronta y completa recuperación del COVID-19 y envío un cariñoso saludo al gran pueblo argentino”, escribió en su cuenta en Twitter el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió su apoyo y afecto: “Estimado Presidente @alferdez, recibe desde #Cuba el apoyo y el sentido deseo por tu recuperación. Abrazos y todo nuestro afecto”.

“Cuídate, Alberto. La Patria Grande te necesita. P.D. Feliz cumpleaños con un poco de retraso”, expresó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Otro mandatario latinoamericano, en este caso, el gobernante de Paraguay también se pronunció con mensajes de aliento a su homólogo. “Mis deseos de una pronta recuperación al amigo presidente de la República Argentina @alferdez”, escribió en un mensaje de su cuenta en Twitter.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también dejó su anhelo de una pronta recuperación a Fernández y señaló que la mayoría de los argentinos le trasmiten buenas vibras “porque te quiere, como nosotros”.

Igualmente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, envió su cariño y acompañamiento al Jefe de Estado argentino. En su cuenta de la red social Twitter expuso: “Toda mi solidaridad hermano presidente @alferdez. Estamos seguros de que pronto superarás esta prueba con el cuidado y cariño del pueblo argentino. Acompañamos tu recuperación con nuestros mejores deseos de fortaleza y sanidad. Un abrazo revolucionario desde #Bolivia.”

Fernández, quien fuera diagnosticado con la enfermedad este viernes, dio una entrevista este sábado a medios locales donde afirmó que “se siente bien” y que este sábado le realizaron el test de PCR para confirmar el test rápido de antígeno del día anterior y aseguró que más tarde estarían los resultados.

"La verdad es que me siento bien, lo mío fue casi preventivo, porque este viernes fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso, pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3", explicó.

Alberto Fernández dijo que no tenía ningún síntoma preocupante, y recibió la visita del médico que lo revisó íntegramente.

Este sábado, ante las muestras de apoyo de presidentes y exmandatarios del continente latinoamericano, Fernández agradeció a cada uno a través de sus cuentas oficiales.

El líder argentino ya había recibido la vacuna contra el coronavirus.