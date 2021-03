Pandilleros condenados por matar a un hombre en Santa Ana, El Salvador

Pandilleros condenados por matar a hombre en Santa Ana, El Salvador. Foto / Diario El Salvador

Jaime Ernesto Martínez Linares, César Eduardo Méndez Jordán, Melvin Giovanni Romero Linares, Fernando Ismael Peraza Escobar, Edwin Francisco Alarcón Morales y David Daniel Ascencio Hernández, todos miembros de una pandilla, fueron sentenciados a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Unidad de Vida de la sede de Santa Ana, en la que se logró la condena por el crimen en contra de un hombre llamado Benji Geovanny Pashaca González, asesinado el 25 de abril del año 2019.

En Santa Ana seis pandilleros fueron condenados a 25 años de cárcel y el pago de $480.00 en concepto de responsabilidad civil. Según @FGR_SV cometieron Homicidio Agravado. #N4V pic.twitter.com/WJWzcVC7iz — Noticias 4Visión (@noticias4vision) March 24, 2021

Los hechos ocurrieron específicamente en el cantón Tierra Blanca del municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana y, según la Fiscalía, Pashaca González fue asesinado de varios disparos por no haber permitido que sus dos hijos ingresaran a las filas de la pandilla.

En la vista pública desarrollada en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana se estableció la culpabilidad de los imputados a través de las distintas evidencias presentadas por la parte fiscal, tanto documentales como periciales, así como la declaración de un testigo de referencia que conoció los hechos.

Además de los 25 años de cárcel, el juez también estimó que los condenados debían pagar la suma de $480 en concepto de responsabilidad civil.

Capturados 30 pandilleros por homicidios y otros delitos

Fiscalía y Policía de El Salvador realizó este miércoles diferentes operativos en Morazán, La Unión y La Libertad mediante los cuales han capturado al menos 30 presuntos pandilleros acusados de desaparición de personas, homicidios y extorsiones, entre otros delitos.

Entre los capturados hay dos a los que las autoridades señalan de ser cabecillas de pandilla.

Según reportes de la Policía Nacional Civil, diez de los detenidos en La Libertad, son los responsables de “numerosos homicidios y desapariciones en el cantón El Cimarrón, de La Libertad, hechos ocurridos entre los meses de mayo y octubre de 2020”.