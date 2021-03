Unos 700 negocios se quemaron en incendio de mercado salvadoreño

Incendio en mercado central de Santa Ana, El Salvador / Fotografía: @GobernacionSV

Un estimado de 700 negocios, ubicados en el interior y exterior, son los afectados directos por el fuego del Mercado Central de Santa Ana, expresó el administrador del mismo Hugo Rivera.

Aclaró que es un dato preliminar ya que las autoridades correspondientes aún trabajan en la inspección del lugar para determinar las posibles causas del siniestro.

Un 60% del centro de abasto fueron consumidas con las llamas; aunque el resto de arrendatarios también podrían sumarse como afectados ya que no hay servicio de energía, por lo que productos perecederos podrían arruinarse mientras el mismo se restablece y permiten el ingreso de las personas.

Debimos realizar entrada forzada a la estructura del #MercadoSantaAna para hacer ataque directo e ir confinando en fuego. pic.twitter.com/1V3Jmw6gxV — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) March 11, 2021

Una de las hipótesis del origen del fuego es un corto circuito que habría ocurrido en una de las calles aledañas al lugar; pero serán las investigaciones las que determinen la causa exacta.

“Lo que sí podría decirle que se supone que el fuego podría haberse suscitado a través de un corto circuito en la 3a. Calle Poniente, entre 4a. y 6a. Avenida Sur. Hay unos videos donde se puede ver donde se están quemando los transformadores y todo el sistema eléctrico que es donde se viene hacia el mercado”, expresó el administrador.

Los arrendatarios del mercado no han logrado ingresar debido a que la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) y el Cuerpo de Bomberos, están realizando la inspección para lograr determinar las causas del incendio.

La primera respuesta la brindó la estación de la localidad, por la magnitud del incendio, se sumaron recursos de las estaciones de Metapán, Ahuachapán, Sonsonate, Antiguo Cuscatlán y enviamos apoyo del Cuartel Central. pic.twitter.com/ZQT1lCHw9B — Bomberos El Salvador (@BomberosSV) March 11, 2021

El gobernador político departamental, Óscar Monzón, señaló que el mercado estará cerrado durante 72 horas, que es el tiempo estimado para la remoción de escombros y restablecer los servicios básicos, como energía eléctrica, que han sido suspendidos.

Aunque reconoció que las personas mencionan que el origen del incendio fue un cortocircuito, el funcionario puntualizó que serán las entidades correspondientes las que establezcan la causa y además, tras un censo, el número de afectados.

“Inspecciones Oculares de la Policía y la Fiscalía están haciendo la inspección debida y las averiguaciones de lo que ha pasado. Especular ahorita, decirle que puede ser eso, no quisiera caer en eso, no tenemos una causa justificada. La gente habla de variación de energía en cierta zona; pero no hay nada cierto de eso, esperemos a que sean los organismos competentes que nos digan qué ha pasado”, manifestó el funcionario.

Solicitud de ayuda

La alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, informó en Twitter que solicitó al diputado Josué Godoy dar iniciativa a la petición para que Bandesal pueda dar a las personas afectadas por el incendio, un capital semilla para que puedan iniciar sus ventas.

Al Gobierno Central le pido un terreno estatal para reubicar a las personas que se quedan sin lugar de trabajo mientras se pueda reconstruir o hacer un mercado que llene las medidas de seguridad y comodidad que se necesita.@GOESDigitalSV @nayibbukele@merino_monroy — Milena de Escalón (@Milena_Escalon) March 11, 2021

También pidió al gobierno que proporcione un terreno estatal para reubicar a los arrendatarios y que puedan iniciar sus labores mientras se reconstruye las actuales instalaciones o edifica un nuevo centro de abastos “que llene las medidas de seguridad y comodidad que se necesita”, informó el medio local El Diario de Hoy.