Argentina: Despierta de coma, mujer atacada con una pala por su novio

Los familiares de Milagros, atacada a golpes por su novio en la localidad argentina de La Cumbre, recibieron la noticia que tanto estaban esperando. Después de tres días críticos, la joven de 18 años abrió los ojos y salió del coma farmacológico en que estaba desde que ingresó en grave estado a un centro de salud de la capital provincial.

“Empezó a despertar de a poquito de esa sedación”, contó emocionada a última hora de este miércoles Mariela Mirasola, madre de la chica, en diálogo con El Doce. Aunque sigue grave tras la paliza que recibió, la mujer resaltó: “Abre los ojos, busca mi voz, mueve la cabeza de un lado a otro, me registra cuando le digo que me apriete la mano y me responde con los ojos”.

Si bien los médicos pidieron "paciencia" a los familiares, la mejoría de su hija es un milagro, como su nombre, y para su mamá sólo hay lugar para la esperanza. “Entró casi muerta”, recordó con lágrimas en los ojos Mariela, que “le llevó su música a su hija” y la adolescente asintió con un nuevo apretón de manos. “Su cuadro clínico es estable, la evolución fue pequeña, pero para nosotros como padres es un cambio inmenso”, expresó la mujer.

La chica convivía con su novio, de 23 años con apellido Jaime, desde noviembre del año pasado y de acuerdo a los testimonios de amigas, el detonante del ataque fue una "discusión violenta" en un bar de La Cumbre, que luego continúo en la vivienda de la pareja.

"Supuestamente le pegó con un pala en la cabeza, luego con puños y patadas hasta dejarla en estado de inconsciencia", sostuvo la madre de la joven, quien agregó que, tras el ataque, el agresor "la dejó tirada en la vereda y se escapó".

En el día de hoy 8 de marzo amigxs se movilizaron por las calles de La Cumbre exigiendo respuesta y justicia por el Intento de femicidio de Milagros. Momentos de esa marcha expresiva que me parecen relevantes: caminata por las calles pic.twitter.com/0lsxKqKiPw — Maria Karina Lucero (@kariluz72) March 9, 2021

El acusado fue entregado a la policía por su padre, al tomar conocimiento del hecho de violencia, según el sumario policial.

Antecedentes por violencia

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Turno de Cosquín y, según revelaron fuentes del caso, el agresor no tenía denuncias de violencia con Milagros, pero sí antecedentes, con tres denuncias anteriores de violencia de género en contra de otras víctimas.

Desde la sede judicial informaron que la pareja de la víctima está acusado por el delito de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) en grado de tentativa", y que la indagatoria se realizará una vez que se concluya con la recolección de todos los elementos de pruebas.