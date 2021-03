Lula dice que "fue víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia"

Expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva / Fotografía: EFE

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles desde el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en Sao Paulo, que ha sido "víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia".

Lula hizo estas declaraciones después del terremoto político provocado tras la decisión el lunes de un juez del Tribunal Supremo de anular todas las condenas contra él. Ahora, Lula podrá participar en las elecciones presidenciales de 2022.

Con una mascarilla con la bandera del Partido de los Trabajadores (PT), que se quitó al comenzar su discurso, el líder sindical estuvo acompañado de otros destacados representantes de la formación como la presidenta, Gleisi Hoffmann, o Fernando Haddad.

Respecto a su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2022, Lula dijo que "ahora no es el momento de pensar en ello". Pero durante su alocución sí dejó claro que de una manera u otra continuará en el ruedo político. "Quiero dedicar el resto de vida que me queda, que espero que sea mucha, a recorrer este país para hablar con el pueblo", sostuvo.

Y añadió: "El país tiene que volver a crecer, el pueblo tiene que volver a soñar. Y es por la construcción de ese sueño que me siento muy joven. Y me siento joven para luchar mucho (...) la palabra desistir no existe en mi diccionario".

Anulación de las condenas

El magistrado Edson Fachin consideró que el tribunal Paraná que condenó a Lula no era competente. De ese juzgado estaba al cargo entonces el exjuez Sergio Moro. El histórico líder el PT llegó a pasar un año y medio en prisión hasta que en noviembre de 2010 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento.

Quero agradecer sobretudo ao pessoal da Vigília Lula Livre.



Eles ficaram debaixo de chuva, de sol e até de bala durante 580 dias.



Aquilo foi uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi na minha vida. E fez a prisão não ser tão ruim. — Lula (@LulaOficial) March 10, 2021

Lula -que gobernó Brasil entre 2003 y 2010- siempre ha negado las acusaciones contra él y ha reiterado que ha sido víctima de una conspiración para impedir presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. Este miércoles recordó que en 2018 se entregó a la Policía Federal para probar su inocencia. "No quise cambiar mi dignidad por mi libertad", dijo Lula en un discurso lleno de agradecimientos a todas las personas que le han apoyado estos años.

Te puede interesar: Comienza en Madrid una huelga indefinida de médicos de atención primaria

Incluso desde la cárcel, el líder del PT lideró todas las encuestas de opinión y era el gran favorito para ganar los comicios de 2018, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) vetó su candidatura, lo que propició la victoria de Jair Bolsonaro, quien eligió a Moro como ministro de Justicia. Después el exjuez abandonaría el Gobierno tras acusar al mandatario de "injerencia" en la Policía Federal.

En 2019, el portal The Intercept Brasil filtró unos mensajes que revelaron que el exjuez se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula.

"El mayor mentiroso"

#AmericaLatina | El fundador del Partido de los Trabajadores podría presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el próximo año.



https://t.co/bTgC8lHcsD — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 9, 2021

"Toda la amargura que pasé y el sufrimiento que pasé terminaron", declaró el exmandatario, quien aseguró que él y sus abogados seguirán luchando para que Moro sea suspendido. "No tiene derecho de ser el mayor mentiroso de la historia de Brasil y ser considerado un héroe por aquellos que me querían culpar", sentenció.

El martes comenzó a juzgarse el recurso presentado por la defensa de Lula que cuestiona la imparcialidad de Moro en todos los casos contra el exmandatario.

Cuando el voto estaba empatado, la sesión se suspendió porque el último magistrado en decidir pidió tiempo para analizar el caso.

Una decisión del Supremo contra de Moro podría tener un impacto sobre todos los procesos en los que estuvo al cargo durante 'Lava Jato', la mayor operación anticorrupción de la historia del país.

"Decisión imbécil"

Durante su discurso, el líder del PT hizo constantes referencias a la grave situación que vive Brasil con la pandemia del coronavirus.

Lula dijo que el dolor que siente no se puede comparar al del resto de brasileños y recordó a la víctimas del coronavirus y a sus familias.

Calificó de "incompetente" el actual gobierno y de "fanfarrón" a Bolsonaro. "No siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República y del ministro de Salud, póngase la vacuna", informó RT.