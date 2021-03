Destacan en El Salvador anulación de condena contra Lula

Expresidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva / Fotografía: El Mundo

San Salvador, 9 mar (Prensa Latina) La izquierda salvadoreña destacó hoy la reciente anulación de las condenas contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, en el caso de la operación Lava Jato.

¡Lula libre! Todas las acusaciones contra él han sido declaradas jurídicamente nulas y se reabren las puertas para su nueva candidatura', destacó en redes sociales el exsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez.

Para Rodríguez, quien dirigió la lucha contra la corrupción en El Salvador entre 2014 y 2019, el veredicto sobre Lula evidencia que 'la luz se impone siempre a la oscuridad'.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el único partido de izquierda en El Salvador, denunció desde un inicio la persecución política contra Lula y acompañó las campañas de solidaridad con su causa.

Anulación de condenas

Este lunes el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas de Lula, con lo cual el exmandatario recupera sus derechos políticos y vuelve a ser elegible.

Fachin reiteró que el 13 Tribunal Federal de Subsección Judicial de Curibita, instancia que procesó al expresidente brasileño, no era competente para dictaminar condena, "las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras", agregó el jurista.

“Con las recientes decisiones dictadas en el ámbito del Tribunal Supremo Federal, no hay forma de sostener que solo el caso del ahora paciente debe tener la jurisdicción que le otorga el 13º Tribunal Federal de Curitiba. En el contexto de la macro-corrupción política, tan importante como ser imparcial es no ser partidista”, aseveró Fachin, informó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.