Cuba celebra anulación de condenas contra expresidente de Brasil

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel / Fotografía: Progreso Semanal

La Habana, 9 mar (Prensa Latina) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró hoy la anulación de las condenas contra el exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en el caso de la operación Lava Jato.

En su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado escribió: 'celebramos absolución de @LulaOficial (cuenta en esa plataforma del exgobernante)'.

De igual forma, aseguró que lo sucedido 'llega para confirmar cuántos excesos y abusos se cometen contra la izquierda latinoamericana', y transmitió el mensaje de 'estemos alertas'.

Celebramos absolución de @LulaOficial y @dilmabr, que llega para confirmar cuántos excesos y abusos se cometen contra la izquierda latinoamericana. Estemos alertas. #SomosCuba #CubaViva pic.twitter.com/rYt3cOpTFo — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 9, 2021

Este lunes el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas de Lula, con lo cual el exmandatario recupera sus derechos políticos y vuelve a ser elegible.

Fachin reiteró que el 13 Tribunal Federal de Subsección Judicial de Curibita, instancia que procesó al expresidente brasileño, no era competente para dictaminar condena, "las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras", agregó el jurista.

“Con las recientes decisiones dictadas en el ámbito del Tribunal Supremo Federal, no hay forma de sostener que solo el caso del ahora paciente debe tener la jurisdicción que le otorga el 13º Tribunal Federal de Curitiba. En el contexto de la macro-corrupción política, tan importante como ser imparcial es no ser partidista”, aseveró Fachin.

Elecciones 2022

El fundador del Partido de los Trabajadores, que dirigió Brasil de 2003 a 2011, podría presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, y de acuerdo con una reciente encuesta superará al ultraderechista Jair Bolsonaro, informó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.