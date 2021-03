Felicitan en Haití a Lula da Silva por anulación de sentencias

Expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva / Fotografía: EFE

Puerto Príncipe, 8 mar (Prensa Latina) Moïse Jean Charles, líder del partido político haitiano Pitit Dessalines, felicitó hoy al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva por la anulación de las sentencias relacionadas con la operación Lava Jato.

'Felicitaciones por la victoria camarada Lula Da Silva', escribió el excontrincante en la justa presidencial de 2015, y alabó que la 'derrota de los derechos', fuera solo temporal.

'Que los rayos sigan alumbrando su trayectoria política, por otras grandes victorias de izquierda en Brasil y en otros lugares', concluyó el mensaje de Jean Charles en la red social Twitter.

Bravo pou viktwa kamarad Lula Da Silva ranpòte.Lakou siprèm anile kondanasyon l ke yo jije pa t kadre ak verite. Defèt nan dwa toujou pwovizwa. Apre limyè fin blayi ke reyon yo kontinye klere trajektwa politik ou pou lòt gwo viktwa lagòch nan peyi Brezil ak lòt [email protected] — Moïse Jean Charles (@SenateurMoise) March 9, 2021

Este lunes el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas de Lula, con lo cual el exmandatario recupera sus derechos políticos y vuelve a ser elegible.

Fachin reiteró que el 13 Tribunal Federal de Subsección Judicial de Curibita, instancia que procesó al expresidente brasileño, no era competente para dictaminar condena, "las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras", agregó el jurista.

“Con las recientes decisiones dictadas en el ámbito del Tribunal Supremo Federal, no hay forma de sostener que solo el caso del ahora paciente debe tener la jurisdicción que le otorga el 13º Tribunal Federal de Curitiba. En el contexto de la macro-corrupción política, tan importante como ser imparcial es no ser partidista”, aseveró Fachin.

Elecciones 2022

El fundador del Partido de los Trabajadores, que dirigió Brasil de 2003 a 2011, podría presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, y de acuerdo con una reciente encuesta superará al ultraderechista Jair Bolsonaro, informó la agencia de noticias cubana Prensa Latina.