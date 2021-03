Mujeres en Brasil exigen renuncia de Jair Bolsonaro por el 8M

Grupos feministas brasileños conmemoran el Día Internacional de la Mujer / Fotografía: @LemusteleSUR

Casi un centenar de grupos feministas brasileños conmemoran esta jornada el Día Internacional de la Mujer con la exigencia de la renuncia del presidente Jair Bolsonaro, así como de petición de mayor cobertura de vacunación contra el virus de la Covid-19.

La jornada de reivindicaciones tiene lugar en línea y se extenderá durante toda una semana con acciones organizadas por comités en cada Estado, pues se trata de una convocatoria de más de 95 organizaciones y grupos feministas del gigante sudamericano.

En el manifiesto de la convocatoria, el gobierno de Jair Bolsonaro es calificado de "proyecto de muerte" por su irresponsable conducción ante la pandemia de la Covid-19, el cual se salda hasta la fecha con más de 260.000 fallecidos.

#8M 🇧🇷 | Florianopolis, capital de Santa Catarina, en medio del colapso sanitario: “Mujeres en lucha por la vida y contra el gobierno genocida”. pic.twitter.com/Ruj2OG2jfD — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) March 8, 2021

Entre las motivaciones descritas por los grupos feministas para la jornada de conmemoraciones están la alta incidencia de feminicidios y la violencia contra las personas de la llamada comunidad LGBT+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgéneros) y rechazan la gestión de la actuación de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves: "repudiamos el accionar de la ministra Damares al pretender impedir penalmente el derecho al aborto legal, incluso en situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes", indica el escrito.

As mulheres estão na linha de frente no enfrentamento à covid-19, da luta pela sobrevivência das famílias e contra o bolsonarismo. Nesse março seguimos ainda mais fortes em defesa da vida. pic.twitter.com/v6yHlfC1H9 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 6, 2021

Las convocantes expresan, entre sus consignas, que "la maternidad debe ser una decisión o no será. ¡Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no quedar embarazada y aborto legal para no morir! Legalización ya!", en un comunicado firmado por 82 entidades de la sociedad civil, que representan a mujeres, negros, trabajadores, LGBT, abogados, así como otros segmentos sociales que luchan por los derechos en el país.

Se por um lado as mulheres são as principais vítimas dessa crise, também somos linha de frente na luta pela vida e em defesa de um outro futuro.



Hoje é dia de luta por todas nós, pelo #ForaBolsonaro , por vacina para todos e pela esperança! #8M2021 #8M #DiaDasMulheres pic.twitter.com/lYjIpnrJiJ — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 8, 2021

El comunicado de convocatoria cita los datos de un boletín del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos revela que una parte importante de ese género perdió su ocupación durante el periodo de la pandemia y muchas ni siquiera buscaron uno nuevo: "entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2020, el contingente de mujeres fuera de la población activa aumentó en 8.600.000, la ocupación femenina disminuyó en 5.700.000 y 504.000 más pasaron al desempleo".

Activismo en redes sociales

✊🏽🙅🏾♀ O Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB constrói junto com mais de 80 organizações/entidades o 8 de Março Nacional



Seguimos unidas por MULHERES NA LUTA PELA VIDA, FORA BOLSONARO, VACINA PARA TODA POPULAÇÃO E AUXÍLIO EMERGENCIAL JÁ! pic.twitter.com/1kKieSrUPJ — MAB (@MAB_Brasil) March 1, 2021

En ese sentido anuncian que ocuparán "las redes sociales y algunos lugares con actos políticos y simbólicos, todos con protección" y abundan: "en este acto, la lucha es por la vida y estamos unidas para ellas", informó Telesur.