El Salvador: San Salvador acumula 56 muertes violentas este 2021

Según registros de la Policía, han ocurrido 56 homicidios en San Salvador este 2021 / Fotografía: La Prensa Gráfica

El cadáver de un hombre desconocido fue hallado la mañana de este miércoles en la entrada al cantón Santa Bárbara, de Guazapa, en el departamento de San Salvador.

Residentes del sector que se dirigían a sus trabajos encontraron el cadáver. Dijeron que era desconocido porque no vivía en la zona.

Reportaron el hallazgo a la Policía y minutos después llegó una patrulla de policías a verificar el aviso.

#LoÚltimo | Encuentran cadáver de un hombre en la colonia Santa Bárbara del municipio de Guazapa. Primeros informes indican que la víctima presenta varios impactos de bala en el tórax. pic.twitter.com/kbt3GMivKU — La Plana SV (@LaPlana_news) February 24, 2021

Las autoridades policiales informaron que el cuerpo de la víctima fue lanzado en la madrugada.

Pobladores dijeron a la Policía que el hombre no era conocido en el lugar. No fue identificado porque no tenía documentos personales, pero las autoridades dijeron que la víctima tendría entre 24 y 25 años.

Según registros de la Policía, han ocurrido 56 homicidios en el departamento de San Salvador, entre el 1 de enero y el 23 de febrero de este año. De esos crímenes, 19 ocurrieron en la ciudad capital.

Dos pandilleros asesinados

Ayer fue reportado otro homicidio entre las colonias San Patricio y La Cima III de San Salvador.

El informe de la Policía detalla que la víctima, que no fue identificado, sería un pandillero que habría sido asesinado por mareros rivales que iban en un carro blanco.

Por este homicidio no hubo detenciones de sospechosos.

También se manejó la versión de que el pandillero murió en un tiroteo con policías.

Además circuló otra versión de que la víctima, se dedicaba a meterse a las fincas cercanas a robar fruta para luego irla a vender, pero sus familiares rechazaron esos señalamientos.

El asesinato ocurrió a eso de las 7:00 de la mañana, según la Policía informó el medio local El Diario de Hoy.