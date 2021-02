C. Rica: Hombre que mató a mujer para robarle cumplirá arresto domiciliario

Paula Vado Calvo, de 36 años, murió de varias estocadas. Foto / La Nación

El Juzgado Penal de Cartago rechazó imponer prisión preventiva como medida cautelar a un sujeto de apellidos Solano Brenes, quien figura como sospechoso de asesinar a una mujer para robarle sus pertenencias en Pacayas de Alvarado, Cartago, Costa Rica.

Durante la audiencia respectiva, realizada este martes, la Fiscalía Adjunta de la zona solicitó que al hombre se le privara de su libertad mientras avanza la investigación en su contra.

No obstante, el juez le ordenó arresto domiciliario con monitoreo por parte de la Fuerza Pública, firmar dos veces al mes, mantener domicilio fijo y no acercarse a testigos.

“La Fiscalía Adjunta de Cartago indicó que la resolución no fue apelada. Sin embargo, dará continuidad y seguimiento a que el imputado cumpla con las medidas cautelares impuestas.

La fallecida, Paula Vado Calvo, de 36 años, terminó su jornada laboral el sábado anterior en horas de la la noche y, junto con su hermana, se dirigía a su casa, en Pacayas.

Por ello, tomaron un bus, se bajaron en la parada correspondiente y, cuando se disponían a caminar el kilómetro que les faltaba, fueron interceptadas por un asaltante.

En medio del forcejeo, se presume que el sospechoso le arrebató el bolso a Paula, la apuñaló por la espalda y, debido a la herida, ella falleció.

No obstante, trascendió que tras observar lo ocurrido, las pertenencias fueron devueltas a su hermana, quien resultó ilesa.

Inicialmente, la Fuerza Pública capturó a Solano y a otro sujeto por lo ocurrido; pero luego se determinó que solo el primero estuvo involucrado en los hechos.

“Mi hermana era experta en Tang Soo Do (un tipo de arte marcial) y entonces salió a defenderme. En ese momento, el ladrón le quitó el bolso y la atacó, causándole la herida que la mató (en la espalda). Pero era tanta la adrenalina, que mi hermana no sintió cuando la hirió y, por el contrario, hasta me ayudó a perseguir al ladrón y a gritar que alguien lo detuviera.

La abogada Angie Arce, quien representa a la familia de Vado, confirmó que el lunes pasado presentó la querella por el delito de homicidio calificado y la tentativa de robo agravado.