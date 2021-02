Médico es brutalmente atacado con un desarmador en México

El ataque al médico ha conmocionado a México. Foto / Debate

El brutal ataque del que fue víctima de Juan Carlos Soria, doctor en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 25 del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, ha conmocionado México durante las últimas horas.

A través de una publicación en Facebook, el médico, quien permanece hospitalizado, relató que el 21 de febrero después de las 10 de la noche estaba afuera de la clínica donde trabaja.

En la entrada principal estaba estacionado un taxi con dos hombres recargados. La escena era de lo más común, pues afuera del hospital siempre hay taxis estacionados.

Sin embargo, los agresores se acercaron, lo acorralaron, y esculcaron.

“Me quitan mi estetoscopio, y con el forcejeo tiran mis cosas al suelo, yo comencé a gritar: ¡Auxilio, ayuda, soldados, ayúdenme! Me gritaron que me callara y comenzaron a insultarme. Me dijeron que les diera mi celular, que lo soltara, yo lo tenía en mi mano dentro de la bolsa de mi pantalón”, describió el médico.

Los ladrones, escribió el médico, le insistieron en la entrega del aparato, pero se negó porque era la única forma de comunicarse que portaba.

De momento sintió un golpe en el pecho y lo tumbaron. Luego se acercó un militar y un vigilante que le pidieron que no se moviera porque tenía un desarmador clavado.

Pide justicia

El médico en Monterrey pidió a las autoridades justicia por la agresión y la pronta detención de los asaltantes.

Al final de su relató se manifestó impotente y decepcionado, pues en su país, apuntó, las personas como él son agredidas impunemente y no hay quien las proteja.

“Estoy vivo por un milagro, porque hay un ángel cuidándome y por los médicos, enfermeras, camilleros, técnicos radiólogos y demás personal que se encargaron de ayudarme de inmediato. Mi vida ha dado un giro completo y nunca volveré a ser la misma persona”.