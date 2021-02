Sospechoso del feminicidio de Allison Bonilla seguirá en prisión

Allison Bonilla / Fotografía: Facebook

El Juzgado Penal de Cartago, Costa Rica impuso a un joven de apellidos Sánchez Ureña, alias Sukia, dos meses más de prisión preventiva como sospechoso del homicidio de Allison Bonilla.

La prórroga se dictó en una audiencia realizada la tarde del lunes en el caso que se sigue en la causa 20-000825-0058-PE por el presunto delito de homicidio calificado.

En la audiencia, la Fiscalía pidió una prórroga de seis meses en la prisión preventiva, no obstante, el Juzgado dictó dos meses tomando en consideración el periodo de Semana Santa y otros feriados.

Satisfechos

Rodrigo Araya, abogado de la familia de Allison Bonilla, dijo que están satisfechos por la ampliación en la medida cautelar de prisión preventiva, así como por el anuncio del Ministerio Público de que para la próxima semana estaría lista la acusación por este caso.

“Hemos recibido la extraordinaria noticia por parte del Ministerio Público de que ya para la próxima semana estará la acusación lista y firmada, y será puesta en conocimiento a nosotros para que podamos presentar la querella o la acción civil resarcitoria, lo cual significa que ya muy pronto, básicamente en las próximas semanas, se estará presentando el expediente al Juzgado para que se señale la audiencia preliminar. Posterior a ello, que el juicio sea señalado, para que antes del año pueda resolverse la situación jurídica y la familia de Allison pueda tener lo que tanto anhelamos, que es justicia”, indicó el abogado.

Araya señaló que consideran que, contra alias Sukia, existe prueba para “tenerlo como autor responsable de este horrendo y triste homicidio”, basándose en el legajo testimonial, documental, pericial y científico que se incluye en el expediente.

Por su parte, el abogado defensor de Sánchez Ureña, Francisco Herrera, confirmó que presentó una apelación a la prórroga de la prisión preventiva pues solicitaron medidas alternas.

“Yo me opuse, desde luego, y apelé porque el expediente no se ha movido en los últimos tres meses y no se puede tener privada de libertad a una persona con una pena anticipada donde toda la prueba es absoluta y totalmente nula”, externó el defensor informó DIARIO EXTRA.