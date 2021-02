Piden investigar presencia de hongo altamente infeccioso en El Salvador

Expansión del hongo Candida Auris / Fotografía: Revista Medicina y Salud Pública

El paciente a quien a finales de enero 2020 se le detectó infección por el hongo Candida Auris en el Hospital Médico General del Seguro Social, quien finalmente perdió la vida por dicha infección, estuvo antes ingresado por COVID-19 en el Hospital El Salvador, aseguró este lunes el especialista médico y experto en infectología Iván Solano Leiva, en entrevista con Canal 33.

“Desde finales de enero, en el Hospital General del Seguro Social, el equipo de salud que atiende ahí logró identificar un caso sospechoso de que fuera una infección por Candida Auris, e hizo las gestiones pertinentes para que esa muestra se confirmara en el CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos, y se confirmó que el paciente que estaba ingresado en el Hospital General tiene una infección por este hongo. Afortunadamente, el equipo de salud y control de infecciones tomó las medidas pertinentes, se logró evitar que otros pacientes que estuvieran en la misma sala adquirieran este hongo. Pero desafortunadamente el paciente falleció por esta infección”, describió Solano Leiva.

Esta persona fallecida por el Candida auris “tiene como antecedente el haber estado ingresado en el Hospital El Salvador por COVID-19”, alertó el médico, quien agregó que “hay otro caso, de un paciente que estuvo en el Médico Quirúrgico (del ISSS), que también fue sobreviviente de COVID y que estuvo ingresado (antes) en el Hospital El Salvador, que se quedó en sospechoso porque no se logró enviar la muestra al CDC para confirmar” si tenía o no una infección por el hongo.

Debido a estos dos casos, para Solano Leiva es importante que las autoridades de salud investiguen y descarten si en el Hospital El Salvador hay presencia del hongo Candida auris, sobre todo porque es el principal centro médico al que refieren a pacientes con Sars-CoV-2.

Sugieren tomar medidas

El médico explicó además que ha salido públicamente a alertar sobre lo ocurrido por el silencio de las autoridades sanitarias del país, que deberían alertar al personal de salud sobre la presencia del Candida Auris en suelo salvadoreño, para tomar las medidas pertinentes.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, descartó en conversación con medios informativos este mismo lunes que se haya dado ese caso de Candida auris en El Salvador; pero según Solano Leiva, el caso sí es un hecho y se debería tomar medidas, en lugar de pretender ocultarlo.

se confirma X CDC de USA 1er caso infección X Candida auris en 🇸🇻

“Me preocupa que OPS (Organización Panamericana de la Salud) da una alerta epidemiológica a todos los países miembro, para que estén atentos para la detección y reporte oportuno de este tipo de casos, y ya vamos para el mes de esto y no hemos escuchado ninguna explicación ni aclaración por parte de las autoridades de Salud Pública. Hago un llamado al ministro de Salud y a la directora del Seguro Social a que amplíen la información”, insistió Solano Leiva.

El hongo Candida auris fue detectado por primera vez en Corea del Sur en 2009 y luego ha aparecido en pacientes de distintos países en al menos cuatro continentes.

informen sobre medidas tomadas y a tomar para prevenir mayor cantidad casos.

Felicitaciones equipo de salud Hospital General del @isss_gob_sv que identificó dicho caso y actuó de manera oportuna. Esperamos que reciban apoyo de @INS_ESV para publicarlo revista científica — Ivan Solano Leiva (@solano_leiva) February 22, 2021

El infectólogo Solano Leiva comentó por ello que “el pecado no es que el hongo esté aquí, el hongo no es nuevo, afecta a muchos países y vendríamos a ser el cuarto país en Centroamérica en reportar casos (después de Guatemala, Costa Rica y Panamá). El pecado sería que no estemos tomando las medidas pertinentes, e informando al gremio médico, en este caso, que tenemos que estar atentos”, informó el medio local El Diario de Hoy.