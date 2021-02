Comienza juicio contra femicida de Fátima Acevedo en Argentina

Fátima desapareció el 1 de marzo de 2020 tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná. Foto / Agencia Paco Urondo

Un jurado popular juzgará desde este lunes al único acusado por el femicidio de Fátima Acevedo, Jorge Martínez, su expareja y padre de su hijo. La joven de 25 años fue estrangulada hasta la muerte tras denunciar seis veces al hombre por violencia y buscar asilo en la Casa de la Mujer de Paraná, Argentina.

Martínez, que permanece alojado con prisión preventiva en la Unidad Penal 1 de esa ciudad entrerriana, enfrentará cargos por “lesiones graves en grado de tentativa agravado por el vínculo, defraudación especial y homicidio agravado por tratarse de su expareja y en un contexto de violencia de género”, que prevé la pena de prisión perpetua.

El debate se extenderá durante las jornadas del 22, 23, 24, 25 y 26 y se desarrollará en el salón de actos de los Tribunales de Paraná. Los 12 miembros del jurado tendrán que llegar a un veredicto unánime y declarar a Martínez “culpable” o “no culpable”. En caso de que no haya acuerdo, se deberá desarrollar un nuevo debate.

Denuncias sin respuesta

Fátima desapareció el 1 de marzo de 2020 tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, en donde estaba alojada con su pequeño hijo tras haber denunciado a su expareja por violencia de género.

De acuerdo con los investigadores, la mujer había denunciado a Martínez en el Juzgado de Familia 1 de Paraná en 2017 y en 2018, mientras que entre 2019 y 2020 realizó cuatro presentaciones más ante la policía y la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Ya estoy podrida de denunciarlo en la Policía y que nadie haga nada, ni la Policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la Policía y el juzgado hagan algo, mientras tanto vamos a tener que seguir pagando las consecuencias con el gordo”, le dijo Fátima a una de sus amigas a través de un audio de WhatsApp, haciendo referencia a su hijo.

En otro de los mensajes, la víctima expresaba: “Ayer fui al juzgado a ver qué es lo que había pasado con las últimas denuncias que yo había hecho que nunca me llegaron los papeles de la órdenes de restricción ni nada y ¿qué me dieron?: un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda. Encima como andaba con la cabeza recontra embolada me di cuenta recién ayer cuando llegué a casa. Ya no sé qué hacer. No veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Pero como tiene gente en la policía y el juez Toloy es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada”.

El magistrado al que se refería Fátima es el exjuez de instrucción Héctor Toloy, quien se hizo conocido, entre otras causas, por haber realizado la instrucción de la desaparición en 2004 de Fernanda Aguirre, la chica de 13 años que nunca fue encontrada y que, según la investigación, fue secuestrada por un preso que gozaba de salidas transitorias y que, luego de ser detenido por el caso, se ahorcó en su celda.

Una semana después de que su familia radicara la denuncia, el 8 de marzo, en medio de un operativo del que participaron bomberos, policías, perros adiestrados y un helicóptero, encontraron su cuerpo adentro de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada de Paraná. Los fiscales confirmaron que hubo antecedentes y registros de la violencia de género que padeció y que tenía hasta un botón antipánico.