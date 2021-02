Investigan muerte de mujer en Guanacaste, Costa Rica

Investigan muerte de una mujer en Guanacaste, Costa Rica / Imagen referencial: Pixabay

Las autoridades judiciales iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado anoche en una vivienda en Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica.

La identidad de la femenina no trascendió, sin embargo, Marco Alfaro, supervisor de la Central de Control y Monitoreo de Cruz Roja, informó que se trata de una joven de aproximadamente 25 años.

El hecho

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, al parecer, un allegado de ella llegó a buscarla a la vivienda que se ubica en Barrio Los Ángeles, pero tras llamarla varias veces y al ver que no le respondía decidió ingresar encontrándola tendida en el suelo, en apariencia en el área del baño.

Inmediatamente, el pariente llamó al servicio de emergencias donde despacharon la ambulancia 1297 del comité local de Cruz Roja y según dijo Alfaro la mujer ya no tenía signos vitales.

No obstante, detalló que en la revisión superficial y preliminar que hicieron los cruzrojistas no le divisaron lesiones provocadas por algún tipo de arma, por lo que no está clara la razón de su deceso.

Te puede interesar: Mujer policía muere en emboscada en Cuscatlán, El Salvador

“El recurso que llega lo que confirma es el fallecimiento, de momento, por lo menos de parte nuestra, no se tiene una causa probable”, acotó.

Luego de esto la escena quedó a cargo de los oficiales de Fuerza Pública quienes mantuvieron la respectiva custodia hasta que al sitio se presentaron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Estos últimos se hicieron cargo del levantamiento del cadáver para remitirlo a la morgue, así como de la recolección de indicios para esclarecer cómo fue que murió esta mujer, informó el medio local DIARIO EXTRA.