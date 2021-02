El Salvador: Mató a su pareja de un balazo y es detenido dos meses después

La Policía no reportó esta captura, al menos no en su cuenta oficial de Twitter. Foto / Debate

Danilo Edgardo H., un agente de la Policía, de 26 años, habría tomado su arma de equipo y le disparó a su joven pareja. Eso ocurrió el 25 de noviembre de 2020 en Santa Ana (El Salvador) pero fue capturado hasta el 19 de enero de este año acusado de feminicidio.

Hoy fue enviado a prisión provisional mientras las autoridades profundizan en las investigaciones. Así lo informa el Centro judicial Isidro Menéndez.

La víctima tenía 19 años, murió a causa de “un trauma cráneo facial causado por proyectil disparado por arma de fuego” según el resultado de la autopsia que se le practicó, detalla el reporte judicial.

El crimen lo habría cometido en el cantón Valle El Matazano, de Santa Ana, pero fue hasta el 19 de enero pasado que fue detenido por orden girada por la Fiscalía por agentes del puesto policial de Santa María Ostuma, en La Paz.

Una captura en silencio

La Policía no reportó esta captura, al menos no en su cuenta oficial de Twitter, como suele hacerlo con presuntos pandilleros y otros detenidos. Tampoco Fiscalía informa del caso, en su sitio web como en su cuenta oficial de Twitter no aparece ninguna información sobre la detención del agente policial.

De momento se presume que el agente Danilo usó el arma que le había asignado la Policía para asesinar a su pareja pero serán las investigaciones la que determinarán si esto es así. El juez Segundo de Paz de Santa Ana dio a la Fiscalía 120 días para indagar más sobre el caso.

Según Juzgados, el caso pasará a ser del conocimiento del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Occidente, con sede en Santa Ana.