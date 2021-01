Hondureños comen pescado contaminado para sobrevivir en México

Algunos de los hondureños indicaron encontrarse en ese lugar desde hace varios meses. Foto / Diario del Sur

Un grupo de migrantes hondureños sin documentos que se encuentran varados en Tapachula, México, desesperados por no tener comida, ni trabajo, han decidido pescar en el contaminado río Texcuyuapan.

Medios de comunicación locales se trasladaron al lugar para conocer de cerca la situación de los catrachos, quienes aguardan en la referida ciudad con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos para cumplir el sueño americano.

Algunos de los hondureños indicaron encontrarse en ese lugar desde hace varios meses y que no han tenido otra opción más que comer pescados del afluente, pese a que saben que es uno de los ríos más contaminados de México.

Explicaron, que son un grupo de ocho migrantes hondureños que vive hacinado en un cuarto de tres por cuatro metros, entre ellos tres menores con edades de 4, 12 y 10, los que esperan un documento para seguir con su sueño de alcanzar la frontera norte con Estados Unidos.

Los hondureños con ayuda de un mexicano lograron sacar cerca de 25 y 30 peces conocidos como mojarras, los que fueron repartidos.

"Hay días en que no conseguimos nada"

“Esta es la situación que vivimos todos los migrantes que vienen de Centroamérica tener que buscar la comida, nosotros no teníamos previsto hacer esto, pero gracias al señor que iba pescando mejor, porque hay días que no conseguimos nada, porque en ocasiones no hay ni para pagar pasaje o comprarse algo”, señaló uno de los hondureños.

Por su parte, una hondureña de 30 años que acompañaba a dos connacionales, mencionó que pescando y pidiendo dinero es como pueden vivir en esa ciudad donde no encuentra trabajo por la falta de papeles.

Señaló, que ella salió de Honduras debido a la inseguridad, dejando a dos de sus hijos con sus papás, pues sabia las carencias y el peligro que pasaría para poder llegar a Estados Unidos.

Según estudios del Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica este río es uno de los más contaminados por las descargas de aguas residuales de casas asentadas a las márgenes del afluente.