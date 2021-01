Cura acusado de abuso sexual a niñas será enjuiciado en Argentina

Carlos Eduardo José, ex cura acusado de abuso sexual. Foto / Telediario Digital

En abril de 2017, dos mujeres denunciaron haber sido abusadas sexualmente cuando eran niñas, por el excura Carlos Eduardo José, quien ejercía en ese entonces su cargo de sacerdote en el colegio San Francisco Javier de Caseros, Argentina. Por la denuncia de quien fue la primera en romper el silencio, Mailín Gobbo, el ex eclesiástico deberá enfrentar un juicio oral a partir del 4 de febrero, donde se espera reciba una condena máxima de 20 años por el cargo que se le acusa.

Carlos Eduardo José renunció al ejercicio religioso tiempo después de haberse hecho públicas las denuncias por los abusos sexuales a las menores de edad, y está detenido desde hace tres años y medio. El excura está imputado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado" por su condición de sacerdote.

Si bien el juicio será basado en la denuncia que emitió Gobbo, en simultáneo, otras tres mujeres aguardan el veredicto de la Suprema Corte para que avancen sus causas contra el ex cura.

"Lo que logramos es la condena por el hecho que cometió contra Meilín Gobbo, que la pena va de ocho a los veinte años. Nosotros hemos pedido el máximo de la condena", aseguró en diálogo con Cronica.com.ar, uno de los dos abogados de la víctima, Héctor Silveira.

Los abusos sexuales perpetrados contra Gobbo ocurrieron entre 1999 y 2008, cuando quien es hoy una mujer de 33 años era una niña. Durante ese tiempo hasta que se hizo la denuncia pública, una década después de ocurridos los hechos, el excura fue trasladado a otras instituciones.

"Ellas (las víctimas) han recolectado casos y hay chicas que no se animan a decirlo. Fue trasladado a Tandil, a Azul, y sabemos que en esos lugares hay víctimas. En ese entonces eran todas menores, algunas ahora están cumpliendo 18 años. Sus víctimas tenían entre cinco y doce años, algunas un poco más grandes también, pero los abusos comenzaban a muy corta edad, y son muchos", explicó Alejandro Stipancic, el segundo abogado que acompaña a Gobbo en este juicio.

Los casos de las otras tres mujeres que aguardan el fallo de la Corte Suprema para que puedan avanzar con sus juicios, se debe a que fueron considerados prescriptos y que no fueron alcanzados por la Ley Piazza, una reforma realizada en 2011 al artículo 63 del Código Penal que refiere a los plazos de prescripción del abuso sexual en la infancia, identificada como la ley 26.705, que establece que dichos plazos deben empezar a computarse desde la mayoría de edad del o la denunciante.

En el caso de Gobbo, sus padres mantenían una relación de amistad con Carlos Eduardo José, aún después de que ella cambiara de colegio por distintas razones que le provocaron los abusos durante su infancia, abusos que recordó a los 21 años, luego de muchos años de tratamientos psicológicos. Fue entonces cuando ella rompió el silencio y le contó a su madre y a su padre lo sucedido durante todos esos años.

El juicio al cura acusado de abuso sexual

"A él no se le ha podido hacer ninguna pericia psicológica porque se ha negado sistemáticamente. Por lo menos en el expediente no está volcada. Y lo único que ha declarado es que no hizo nada, y pidió la prescripción de todo. La única defensa formal hasta ahora ha sido eso en todo el expediente", contó el abogado Alejandro Stipancic.

"Espero una sentencia. El tema es si va a tener la severidad que corresponde al caso. La prueba que hay es muy fuerte. Si le dan una pena de ocho años, aunque la pena es completa y no hay libertad condicional, sale el último día y va a volver a abusar. En eso reinciden todos", concluyó Héctor Silveira, quien también acompañará como letrado a Mailín Gobbo en su denuncia contra el ex cura.

El juicio oral se llevará a cabo durante el jueves 4, el viernes 5, jueves 11 y viernes 12 de febrero.