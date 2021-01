Cuatro futbolistas y el presidente de club brasileño mueren en accidente aéreo

Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do Sr. Lucas Meira, presidente do Palmas, dos atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Molinari, e do piloto, comandante Wagner. Nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas e aos integrantes do Palmas F. Regatas. pic.twitter.com/c5ZyyHs8Lt