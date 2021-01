Nueva caravana de migrantes sale de El Salvador rumbo a EE.UU

Foto / La Prensa Gráfica

Cerca de una treintena de migrantes salvadoreños, incluidos menores de edad, salieron ayer sábado, en caravana hacia Estados Unidos. El grupo partió de la plaza Salvador del Mundo, y aún se desconoce si planean reunirse con otros migrantes de Guatemala y Honduras.

Los participantes eran acompañados por una patrulla de la Dirección General de Migración y Extranjería y se negaron a dar declaraciones a la prensa. Esta semana, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres personas, por la supuesta promoción y organización de grupos en redes sociales para liderar caravanas de migrantes hacia el país norteamericano.

#ElSalvador | Una caravana de al menos 25 personas partió este día desde la plaza Salvador del Mundo con intención de llegar a Estados Unidos. Fotos LPG/Javier Aparicio pic.twitter.com/GxKInCH2NM — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 16, 2021

Detenidos por promover caravanas

Los detenidos fueron Juan Rufino Ramírez Villalobos, José Eusebio Asegurado Ayala y Fátima del Rosario Pérez Tesorero, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), por tráfico ilegal de personas bajo la modalidad de actos de promoción.

Tras el anuncio de la captura, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, utilizó sus redes sociales para informar a los que deseen migrar, que: "tratar de pasar la frontera de forma irregular para pedir asilo no es una opción, ni entrando en solitario, ni en caravanas".

Entrar a los Estados Unidos, de forma irregular, no es una opción. No se dejen engañar por los organizadores de caravanas. Ese viaje no es gratis, y puede que pague con el precio más alto, su vida.#UnViajeEnVano — Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) January 15, 2021

"Las caravanas del año pasado fueron parte de la mentira y estafa que venden los coyotes, no caigan en sus trampas. Entrar a los Estados Unidos, de forma irregular, no es una opción. No se dejen engañar por los organizadores de caravanas. Ese viaje no es gratis, y puede que pague con el precio más alto, su vida", publicó en Twitter.

Según la FGR, los implicados usaban la red de mensajería WhatsApp para incentivar a las personas interesadas a comprar un paquete de transporte terrestre internacional. Se presume que los compradores se unirían en territorio guatemalteco con la caravana de Honduras.