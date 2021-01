Filtran imágenes de joven que se incrustó varilla en los testículos por accidente

En hospital de Costa Rica filtran fotos de joven con varilla en pene / Captura de pantalla

Un accidente dejó en condición delicada a Carlos Luis Salazar Céspedes de 18 años y vecino de Coyolar de Orotina, Costa Rica ya que mientras estaba en labores de construcción en Tárcoles, Garabito resbaló y se incrustó una varilla a la altura de la ingle la cual le perforó un testículo e incluso una costilla.

La situación obligó a los paramédicos que lo atendieron a trasladarlo al Hospital Sanabria, donde el personal médico, impactado por lo que estaban viendo documentaron el caso con videos y fotografías.

Sin embargo, las imágenes salieron del ámbito laboral y en cuestión de minutos andaban por redes sociales causando asombro en los cibernautas.

Familia molesta

Este acto ha tomado por sorpresa a los familiares del joven quienes consideran el accionar de los médicos como una falta de ética, asegurando que van a interponer una demanda contra el centro médico.

“Es una completa falta de respeto y nos avergüenza como familia, queremos justicia, ya que así como ha pasado con nuestro hijo, le puede pasar a otras personas, es una violación a la privacidad”, expresaron.

Papá indignado

DIARIO EXTRA habló con Carlos Zalazar Granados, padre de la víctima.

El progenitor ha estado en contacto con el centro hospitalario y asegura que no le han querido dar más información sobre la salud de su hijo, solo le han comentado que está en buenas condiciones y que salió bien de la operación.

Por su parte, el patrono del trabajador ha expuesto toda su colaboración al afectado ya que el mismo cuenta con una póliza de trabajo y el muchacho es parte de la columna vertebral en el tema económico familiar, ya que son de escasos recursos.

Noilyn Barquero, novia del afectado, también conversó con DIARIO EXTRA y expresó el impacto que le causó la noticia.

“Me asusté y sudé frío porque pensé lo peor, después de conocer que estaba estable me calmé un poco. Me parece una falta de ética por parte de los médicos al hacerle eso a mi novio y me siento hasta avergonzada por darle a conocer al mundo la gravedad de las lesiones de Carlos Luis”, dijo con resentimiento hacia el centro médico.

En investigación

El Hospital Monseñor Sanabria abrió una investigación para detectar si el video fue grabado y publicado en internet por su personal.

Debido a la apertura inmediata del proceso de investigación el centro médico no se referirá más al tema como parte de la confidencialidad del mismo, aseguraron mediante un comunicado.