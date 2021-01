México en tensión con EE.UU tras exoneración de general Cienfuegos

Salvador Cienfuegos estuvo detenido en Estados Unidos entre octubre y noviembre pasado señalado de narcotráfico. Foto: Twitter

La Fiscalía General de México determinó este jueves no procesar al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien ejerció el cargo durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, tras analizar los elementos probatorios enviado por Estados Unidos y aportados por el exgeneral Cienfuegos, se concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal.

El exsecretario de Defensa fue detenido en Los Ángeles el pasado 16 de octubre para ser trasladado a Nueva York y enfrentar un proceso judicial por narcotráfico y lavado de dinero.

El caso causó la molestia del Gobierno de México, que solicitó al Departamento de Justicia de EE.UU. retirar los cargos ante una Corte federal, algo que finalmente ocurrió.

Posteriormente, Salvador Cienfuegos fue deportado a México, donde quedó en libertad, aunque fue notificado que está siendo investigado por la Fiscalía por los mismos delitos que le fueron imputados en EE.UU.

López Obrador, que ha defendido que “la mejor política exterior es la interior”, busca mandar un mensaje soberanista para evitar nuevos escándalos con casos similares. En los últimos años, casos como el del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, y el exgobernador de Chihuahua César Duarte se están juzgando del otro lado de la frontera.

“Nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones”, dijo esta semana el embajador estadounidense, Christopher Landau, en una de sus últimas entrevistas antes de volver a Washington. “Los fiscales en nuestro país son autoridades que, realmente, no tienen todo el conocimiento del marco internacional y no necesariamente entienden todas las repercusiones de sus decisiones”, agregó Landau, el representante de Trump.

“Sería casi suicida [no investigarlo], para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, dijo irónicamente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien este viernes ha sostenido que “sí se hizo algo”, pero que la información recopilada en EE UU no era lo suficientemente sólida. Dos meses después de su regreso a México, el general Cienfuegos ha sido exonerado, a la espera de nuevos episodios del que fuera el caso de más alto perfil contra un militar mexicano en el extranjero y que ha cimbrado la relación entre ambos países.