Alertan en Honduras de supuestos "escuadrones de la muerte"

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, denunció este martes que los escuadrones de la muerte se estarían reactivando en el país, y por eso se están encontrando cuerpos empaquetados en los últimos días.

A juicio del defensor de derechos humanos, la Policía Nacional no puede decir que esa situación se trate de un conflicto entre maras y pandillas, porque no es una lucha de territorio, sino de un grupo criminal que se está formando denominado punto com.

“El pueblo sabe que cuando se trata de una disputa de territorio entre pandillas, no andan dejando leyendas, tampoco pasa eso, en un caso como cuando una persona toma la justicia por su propia mano, nadie anda dejando rótulos”, esgrimió.

Consideró que las fuerzas de orden deben estar muy pendientes y prestar mucha atención a la formación de ese grupo criminal, que está dejando un mensaje que requiere una investigación inmediata.

“Yo no descarto que detrás de todo esto, haya un interés político, de estos crímenes de lesa humanidad, en ese sentido sería difícil señalar a maras y pandillas, yo no lo veo como una lucha de territorio, se podría tratar de un nuevo escuadrón de la muerte”, reiteró.

Mensaje de miedo

Maldonado añadió que con el hallazgo de cadáveres empaquetados y encostalados, se pretende dar un mensaje de zozobra y miedo a la población, como también a aquellos ciudadanos que tienen posiciones independientes en este tipo de acontecimientos.

Explicó que cuando se refiere a los intereses políticos, es porque a la clase política no le interesa lo que pase con el tema de la criminalidad, porque además son temas de campaña donde se presentan como la solución de problema, además nunca se da con los autores intelectuales.

Maldonado expresó que él no descartaría que en esos grupos criminales, estén participando expolicías y exmilitares “a eso hay que ponerle un alto para que no haya más impunidad, porque es precisamente la impunidad la que les da vida a esos criminales”, informó el medio local Proceso Digital.