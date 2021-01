México envía autobuses con hondureños deportados

Cabe señalar que en Honduras se ha anunciado una nueva caravana migrante. Foto / Latinus

Tegucigalpa – Las autoridades migratorias de México enviaron este lunes cinco autobuses con hondureños deportados, informó el Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM).

En total 172 hondureños llegaron al Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de Omoa, Cortés, norte de Honduras, en las unidades, indicó la dependencia a través de sus redes sociales.

Seguidamente recordó que las deportaciones por la vía terrestre continuarán a lo largo de la semana.

Cabe señalar que en la primera semana del año un total de siete autobuses llegaron a Honduras procedentes de México con connacionales deportados.

En la primera semana del año sumaron 249 los hondureños repatriados vía terrestre desde México.

Migrantes desafían medidas

La cantidad de hondureños deportados en el inicio del año colige que los centroamericanos continúan saliendo de forma irregular del país pese a los riesgos de la pandemia.

De igual manera los hondureños desafían todas las medidas restrictivas de los países de la región para contener la migración cuando salen del país por puntos ciegos y sin cumplir las normas de bioseguridad.

Esta mañana el director del Instituto de Migración de Guatemala, Guillermo Díaz, advirtió que nadie pasará sin cumplir requisitos migratorios.

Enfatizó que los hondureños o cualquier centroamericano que deseen circular por territorio guatemalteco deben de cumplir con los requisitos migratorios y con la prueba de PCR actualizada.

“Nosotros tenemos un plan estratégico y el mismo debería de ser implementado el 13 de enero, pero se iniciará a partir de hoy”, sostuvo.

Señaló que hay una pandemia por lo que hay que cuidar los niños, adultos mayores, mujeres que integran las caravanas.

Cabe señalar que en Honduras se ha anunciado una nueva caravana migrante convocada a través de redes sociales para el próximo 15 de enero.

No obstante, el funcionario guatemalteco advirtió que “todo un dispositivo está listo, los migrantes no van a poder realizar el trayecto hasta la frontera con México, no van a pasar”.