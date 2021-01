Encuentran cadáver incinerado de una mujer en Santa Tecla, El Salvador

Foto / La Noticia sv

El cuerpo de una mujer fue localizado en la finca Tenerife, ubicada en el cantón Las Granadillas, en la zona rural de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, El Salvador.

Según las autoridades, la víctima no fue identificada y su cuerpo estaba calcinado. Agregaron que en la zona no se reportan personas desaparecidas, por lo que suponen que la víctima no es del lugar.

"El cuerpo de la mujer estaba en una zona rural, donde no se ven casas alrededor. Se supone que los delincuentes la llevaron a saber de qué zona del país y ahí la asesinaron. Desconocemos que más le hicieron, luego le prendieron fuego. No sabemos si le tiraron gasolina. Lo que sí se constató al momento de hacer la inspección, es que estaba desnuda y no portaba documentos, por lo que se desconoce la identidad", dijo un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Tecla.

Terrible hallazgo

En otro caso, la PNC reportó el hallazgo de tres extremidades humanas localizadas en el río Acelhuate, en las cercanías de la colonia Saprisa, de Ciudad Delgado, en San Salvador. Por el momento, el Ministerio Público se encuentra investigando este crimen.

"Vamos a investigar por medio de una prueba de ADN si el torso localizado el viernes tiene relación con las dos piernas y el brazo izquierdo localizados el domingo. El más reciente hallazgo estaba a unos 300 metros de donde se encontró la parte humana hace dos días. En la zona no tenemos casos de personas desaparecidas, pero estamos investigando el hecho", dijo un agente de la PNC.

Ante el aumento de los homicidios en los primeros días de este año, el cardenal Gregorio Rosa Chávez lamentó que sigan muriendo muchas personas a causa de la violencia social en El Salvador.

"Hay gente que sigue apostándole a la violencia, que hace negocio con la violencia, es completamente inaceptable y negativo, queremos un verdadero país con paz y democracia, pero depende de todos que sea posible, ojalá que sea un año con menos violencia", dijo el cardenal.