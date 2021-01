Caos en Hondutel: Empleados no han recibido prestaciones

Más de dos mil 800 empleados de Hondutel no han recibido el aguinaldo ni el sueldo correspondiente a diciembre / Fotografía: El Heraldo

Tegucigalpa – Más de dos mil 800 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), no han recibido el aguinaldo ni el sueldo correspondiente a diciembre, por lo que se preparan para ir a las calles a protestar.

Así lo informó el presidente del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones en Honduras (Sitratelh), Orlando Mejía, quien refirió que en la última semana de diciembre la gerencia les prometió que les iban a pagar, así como hacer efectivo un reajuste a partir de enero, pero no han recibido nada ya que tienen 10 años de no recibir un aumento.

Indicó que han estado en diálogo permanente con la gerencia de Hondutel tratando de poner al día los salarios que están pendientes y el reajuste que se les debe desde el año pasado, así como el aguinaldo que no se ha pagado.

Sin embargo, el problema que existe, según el gerente de Hondutel, Melvin Maldonado, es que los ingresos de la empresa cada día van para abajo y en el presupuesto es claro que dice que esa institución va a funcionar con fondos propios.

En ese sentido, “si no vendemos, si no cobramos, si no instalamos, si no reparamos, Hondutel deja de recibir más ingresos y la empresa ha estado operando en la pandemia con un 30 o un 40 por ciento del personal a nivel nacional; nosotros estamos claros que se debe de pagar sus salarios, que se debe pagar su aguinaldo y que se deben pagar esos ajustes que se deben”, manifestó el dirigente sindical.

Aseveró que el gerente está haciendo todo el esfuerzo para poder cumplir con esos compromisos y en una reunión sostenida ayer, les manifestó que a partir de hoy estará transfiriendo lo que corresponde al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), porque si no hace ese pago, sacan a los empleados del sistema y fuera de los compromisos que tienen con ese organismo de previsión social.

No obstante, advirtió que está “cerca” acciones que van a realizar como organización para que la junta directiva de Hondutel “despierte” y poner las bardas en remojo porque la empresa no está recibiendo ingresos porque han abandonado la institución.

“No nos dan oportunidad de participar en el Plan Nacional de Banda Ancha, no quieren presentar algún decreto para que Hondutel reciba ingresos a través de alianzas estratégicas y poder salir adelante; lo que yo le digo a los trabajadores que ese salario se paga, que ese aguinaldo se paga y que ese ajuste se paga y si no se hace no nos queda otra cosa más que irnos a acciones que ya por ley nos corresponden y darle respuesta a los empleados para que se les pague”, señaló.

Abandono de junta directiva

Acotó que los trabajadores no son los culpables de la quiebra ni de las pérdidas de Hondutel, sino que es el abandono de parte de la junta directiva ya que desde hace tres años se les ha presentado un plan de rescate y no se les ha dado una respuesta.

Advirtió que las acciones de los trabajadores vienen hacia la junta directiva para que se les dé la oportunidad de tener los equipos necesarios y darle a Hondutel la tecnología necesaria para que pueda llevar internet a las áreas rurales donde lo necesita actualmente el país y llevarle esa tecnología a las escuelas, a los kínderes y a los parques, informó el medio local Proceso Digital.