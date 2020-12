Venezuela: Capriles arremete contra Guaidó y dice que "está acabado"

Excandidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles Radonski / Fotografía: El Nacional

El excandidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles Radonski, en entrevista con un medio internacional criticó a la oposición de su país de mantener un Gobierno paralelo después de las elecciones parlamentarias suscitadas el pasado 6 de diciembre, donde el Gran Polo Patriótico obtuvo mayoría.

"El peor escenario para la oposición es mantener el statu quo que tenemos ahora. Algunos lo quieren mantener (...) a partir del 5 de enero se termina el período de la Asamblea Nacional, porque así lo establece la Constitución", indicó Capriles Radonski.

Cuenta @bbcmundo_ultimo que lo dijo el opositor Henrique Capriles: ¨No tengo nada personal contra Guaidó, pero eso se acabó, está acabado, fundido, cerrado, listo¨. ¨Hay que ver todas las aventuras lo que nos han costado¨. ¨La oposición hoy no tiene un líder¨ #Venezuela pic.twitter.com/J9nV6OCF6x — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) December 9, 2020

Capriles Radonski criticó la desunión y los intereses personales que priman en el llamado grupo opositor de Venezuela, "la oposición no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados", cuestionó.

Aunque no aludió el tema de las sanciones que han generado al Estado pérdidas del casi 99 por ciento de sus ingresos, Capriles llamó al grupo de Guaidó (quien propicia ilegales sanciones contra Venezuela) a retomar la senda del diálogo, "no hay que inventar figuras, sino salir a lograr un concierto de la comunidad internacional con Estados Unidos, Europa, el Vaticano, los países de América Latina", instó.

"Cuando Guaidó fue la figura, yo lo respaldé, pero no me pidas que a las chapuzadas, a los errores hay que echarle tierrita. Pretender tumbar al gobierno desde el distribuidor de Altamira, por favor eso nos costó muy caro", aseveró Capriles.

Oposición venezolana y Trump

Carpiles Radonski expresó que algunos dirigentes políticos se fanatizaron con la figura de Trump hasta perder la racionalidad, "vieron a Trump como un Dios (...) fue el error más grande para encontrar una solución a la crisis del país", agregó.

El excandidato presidencial denunció que Trump los usó para ganar los comicios en el estado La Florida, "fue más que obvio que fue un juego interno para ganar en Florida usándonos a nosotros, los venezolanos que estamos aquí adentro", añadió.

Finalmente, Capriles enfatizó que la solución a las diferencias políticas y problemas económicos del país está en la población, "la solución no puede ser sin tener en cuenta a los 25 millones de venezolanos", informó Telesur.