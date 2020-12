Ministro de Salud de Paraguay confirma colapso de hospitales por la COVID-19

El ministro de Salud de Paraguay confirma el colapso de los hospitales por el coronavirus / Fotografía: Pixabay

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó este miércoles el colapso de las áreas de hospitalización y terapia intensiva en los hospitales de los departamentos de Asunción y Central, debido a que el país está "entrando a una etapa muy difícil de la pandemia" del coronavirus.

"En Asunción y Central la situación es muy complicada", dijo el funcionario en declaraciones a la prensa, al salir de una reunión con Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM), un hospital de referencia en Paraguay.

Con el Dr. Felipe González, director del #INERAM, para definir estrategias adicionales y dar todo nuestro apoyo al equipo. La situación es muy difícil. Necesitamos que la gente coopere cuidándose. @msaludpy pic.twitter.com/ur70ZRfMjH — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) December 9, 2020

Mazzoleni detalló que "hay gente que esta esperando para ser ingresada" porque no existe disponibilidad de camas para pacientes con coronavirus. Además, indicó que, incluso, la demanda en el sector privado "es alta", recogió el diario paraguayo ABC.

Por otro lado, el funcionario se dirigió a los ciudadanos para frenar el avance de la pandemia. "Eso va a seguir en la medida que no nos comportemos. Hay pocas cosas que están restringidas, lo único que les pedimos es que usen mascarillas y cumplan las medidas sanitarias".

En un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter, tras el encuentro con González, Mazzoleni manifestó que "hay lugares donde la Policía ni la Fiscalía ni el Ministerio de Salud va a poder llegar, pero el virus sí"; por lo que insistió: "Necesitamos que la conciencia predomine. No hay excusas para no usar mascarilla y no mantener distancia".

Este martes, José Fusillo, neumólogo del INERAM, anunció que ese centro hospitalario tenía ocupadas todas sus camas de hospitalización y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). También trascendió que la ocupación es máxima en el Hospital de Clínicas y el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi, informó Última Hora.

Los números y las venideras fiestas

Hasta el momento, Paraguay, país de poco más de 7,2 millones de habitantes, acumula 89.421 casos positivos de coronavirus –de los cuales 698 fueron confirmados en la última jornada– y 1.887 fallecidos por la pandemia.

Ministro de Salud de Paraguay confirma colapso de hospitales por coronavirus (14:00 h) https://t.co/vZ6fVKl0ss — ADN Sureste (@adn_sureste) December 9, 2020

Mazzoleni exhortó a la población a hacer un mayor esfuerzo en el cuidado durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

"Hasta ahora tenemos más de 1.800 familias enlutadas a causa del COVID-19, por eso hago un llamado a la ciudadanía en la moderación del consumo de alcohol y las medidas preventivas para que en estas fiestas de celebración no falte nadie en la mesa. Debemos ser disciplinados como lo fuimos al principio, necesitamos que la conciencia predomine", informó RT.