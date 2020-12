Autoridades colombianas en alerta por plaga de cangrejos rojos en parques

La Procamburus clarkii es una especie invasora traída desde Florida, Estados Unidos. Foto / Universidad Nacional de Colombia

La Secretaría de Ambiente de Bogotá ha informado sobre la presencia de una plaga de cangrejos rojos americanos -o langostilla de río- en parques y humedales de la ciudad, los cuales podrían ser nocivos para la salud humana y dañar a otras especies nativas colombianas.

La Procamburus clarkii es una especie invasora traída desde Florida, Estados Unidos. Se cree que este tipo de cangrejo rojo fue introducido inicialmente en Colombia en la zona del Valle del Cauca, con la finalidad de criarlo y venderlo. Con el tiempo fue dispersándose por el país hasta llegar a Bogotá, la capital.

"La presencia de especímenes silvestres en parques metropolitanos o humedales de la ciudad es una problemática identificada por la Secretaría de Ambiente. La langostilla de río tiene un ciclo reproductivo muy rápido, es altamente adaptable a diferentes ecosistemas, agresiva e invasora, y desplaza y afecta a poblaciones nativas como el cangrejo sabanero", agregó la entidad.

Te puede interesar: Un incendio al sur de Los Ángeles quema 3.000 hectáreas en 24 horas

En tanto, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), encargado de cuidar los prados, sus ecosistemas y el medio ambiente, informó que está realizando una desinfección en algunos parques de la ciudad debido a que estos cangrejos tiene la capacidad de transmitir enfermedades y de reproducirse rápidamente, por lo que deben ser exterminados.

Las recomendaciones son evitarlos

La Secretaría de Ambiente hizo un llamado para que los habitantes de Bogotá no se acerquen a los animales, para que no los toquen y no los alimenten.

"En caso de que se encuentren un cangrejo de este tipo, las personas deben evitar su manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo y no suministrarle alimento", explicó la entidad.

También puedes ver: Madrid prohíbe las campanadas de Fin de Año en la Puerta del Sol

Además, se ha pedido no cazarlos para el consumo de su carne, bajo la falsa creencia de que sirve como revitalizador o potenciador sexual. La institución ha dejado en claro que su ingesta puede representar un riesgo para la salud, debido a las bacterias que contiene.