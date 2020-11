Maradona será enterrado este jueves en Buenos Aires, Argentina

Diego Maradona, falleció el miércoles a los 60 años de edad y es velado este jueves en la Casa Rosada / Fotografía: EFE

Buenos Aires, 26 nov (EFE).- Diego Maradona, que falleció el miércoles a los 60 años de edad y es velado este jueves en la Casa Rosada con la presencia de miles de argentinos, será enterrado por la tarde o la noche en un cementerio de la provincia de Buenos Aires, según informó a Efe quien era su jefe de prensa, Sebastián Sanchi.

El astro del fútbol será enterrado en el cementerio privado "Jardín de Paz" en el que descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos popularmente como 'Don Diego' y 'Doña Tota', que fallecieron en 2015 y 2011, respectivamente.

El velatorio público del campeón del mundo con Argentina en México 1986 comenzó este jueves a las 6 de la mañana (9.00 GMT) y está previsto que finalice a las 16.00 horas (19.00 GMT), por indicación de la familia.

Sin embargo, la gran afluencia de argentinos que desean despedir a su ídolo deportivo podría hacer que el horario se extienda, informó EFE.

Amor infinito

Adiós Diego Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos https://t.co/x7Lln9HQpv pic.twitter.com/A677Dx8X9g — Infobae América (@infobaeamerica) November 25, 2020

Las convocatorias son espontáneas. Los seguidores del "10" salen a las calles y a los estadios para acompañarse en la tristeza y armar altares públicos que se colman de velas, flores, mensajes escritos a manos, carteles, fotografías, recortes de diarios, banderas, camisetas. En el asfalto, artistas se animan a dibujar gigantografías del rostro de Maradona.

El ad10s de Diego



Han comenzado los funerales de #Maradona en la Casa Rosada argentina. Medios locales auguran que hasta un millón de personas podrían llegar a despedirse de su ídolo, pese a la pandemia.



Además, el gobierno argentino ha decretado 3 días de luto nacional. pic.twitter.com/H7yzdTnlSv — Tiro Libre (@_tirolibreweb) November 26, 2020

"Siempre serás el amor de mi vida", "El Diego es lo más grande que hay", "Diego no se murió", "¡Gracias Diego!", "Gracias, 10, por ser villero y peronista", "Nunca te olvidaste de nosotros", "Contigo murió el futbol", rezan algunos mensajes.

En las rejas de la Casa Rosada quedan colgadas mantas con leyendas todavía más contundentes: "Dios es argentino y peronista. Hasta la victoria siempre, compañero", advierte una. "No me importa lo que hiciste con tu vida. Me importa lo que hiciste con la mía", completa la otra.